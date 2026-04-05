Elecciones 2026: la última encuesta y simulacro de IPSOS-Perú 21

El presidente de Ipsos, Alfredo Torres, presentó los resultados de la última encuesta de opinión y simulacro de votación IPSOS-Perú 21 de cara a las elecciones generales a desarrollarse el próximo 12 de abril. En ella se aprecia que, quienes pasarían a una segunda vuelta, serían Keiko Fujimori y Carlos Álvarez.

La última encuesta urbano rural de Ipsos, realizada entre el 3 y 4 de abril, los resultados son los siguientes: Keiko Fujimori (15), Carlos Álvarez (8), Rafael López Aliaga (7), Ricardo Belmont (6) y Roberto Sánchez (5), Alfonso López Chau (5), Jorge Nieto (4), Marisol Pérez Tello (3). César Acuña (3), Fernando Olivera (3) y José Luna (2).

En este sentido, Alfredo Torres comentó que estos resultados destacan la aparición de Ricardo Belmont: “En el debate tuvo una buena intervención aprovechando sus dotes de comunicador. También fue felicitado por su contendor Rafael Belaunde por su gestión como alcalde de Lima, eso le ayudó”.

En este sentido, indicó que no es seguro que Belmont pueda pasar a segunda vuelta porque, tras estos resultados, quedará más expuesto al escrutinio de su pasado al ocupar una posición más expectante. Por su lado, la tendencia de Keiko Fujimori es a subir.

LOS RESULTADOS ENTRE EL 1 Y 2 DE ABRIL

De acuerdo a lo resultados presentados por Ipsos, según la encuesta de opinión, la tendencia de voto es este: Keiko Fujimori (13.7), Carlos Álvarez (9.0), Rafael López Aliaga (8.1), Roberto Sánchez (6.7), Jorge Nieto (4.1), César Acuña (3.8), Alfonso López Chau (3.3), Ricardo Belmont (3.2), Marisol Pérez Tello (3.2) y Yonhy Lescano (2.4).

En este sentido, Alfredo Torres indicó que estos resultados son producto de un trabajo realizado por Ipsos el 1 y 2 de abril. Señaló que los resultados sólo reflejan la intención de voto del momento.

En cuanto al simulacro de votación, el resultado es el siguiente: Keiko Fujimori (18.6), Carlos Álvarez (12.1), Rafael López Aliaga (10.9), Roberto Sánchez (9.0), Jorge Nieto (5.6), César Acuña (5.1), Alfonso López Chau (4.4), Ricardo Belmont (4.3), Marisol Pérez Tello (3.9) y Yonhy Lescano (3.2)

“La tendencia es una Keiko Fujimori creciendo poco a poco, luego hay un pelotón donde hay un crecimiento con sus particularidades. Roberto Sánchez, por ejemplo, tiene mayor fuerza en la zonas rurales”, comentó Torres.

Finalmente, Alfredo Torres indica que la tendencia ubica a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, salvo que ocurra algún escándalo durante la última semana previa a la elección. Lo que estaría por definirse es el segundo lugar.

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