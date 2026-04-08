Elecciones 2026: lo que debes saber si eres miembro de mesa para este 12 de abril

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que los ciudadanos elegidos como miembros de mesa recibirán todos los implementos necesarios para desempeñar correctamente su labor en las elecciones generales de este domingo 12 de abril.

Cada integrante contará con una caja electoral que incluye tres grupos de materiales clave para el desarrollo de la jornada:

Útiles: lapicero, cinta adhesiva y tampón para la huella digital.

Instalación y votación:actas, padrón de electores, cédulas de sufragio y demás documentos necesarios.

Escrutinio:hojas de trabajo para cada una de las cinco elecciones, sobres plásticos para el envío de actas y otros insumos.

Además, se indicó que los miembros de mesa aún pueden acceder a capacitaciones virtuales mediante la plataforma ONPEduca, ingresando a capacitate.onpe.gob.pe, con el objetivo de cumplir adecuadamente sus funciones durante el proceso electoral.

¿Sabes en qué consiste la #STAE? En las mesas de votación de Lima Metropolitana y el Callao, los miembros de mesa contarán con esta herramienta informática que permitirá registrar en una laptop la información necesaria para emitir las actas de instalación, sufragio y escrutinio. pic.twitter.com/lohEjHt0Sw — ONPE (@ONPE_oficial) April 8, 2026

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