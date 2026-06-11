Elecciones 2026: mal clima retrasa llegada de las últimas nueve actas electorales desde Loreto

Las últimas nueve actas electorales pendientes de recepción a nivel nacional aún no han podido ser trasladadas desde el distrito de Yaquerana, en la provincia de Requena, región Loreto, debido a condiciones climáticas adversas, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con estas actas se completará la recepción total de las 92 766 actas electorales correspondientes a la segunda elección presidencial realizada el pasado 7 de junio. A varios días de la jornada electoral, son los únicos documentos que faltan llegar al centro de cómputo para su procesamiento y contabilización.

La ONPE precisó que las nueve actas permanecen en Yaquerana debido a que las condiciones meteorológicas no permiten su traslado seguro hacia la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Requena, encargada de recibir y procesar la documentación electoral de esa jurisdicción.

Según la entidad, el envío se realizará apenas mejoren las condiciones climáticas en la zona. Una vez recibidas, las actas serán incorporadas al proceso regular de verificación y cómputo de resultados.

El organismo electoral destacó que el retraso responde únicamente a factores climáticos y logísticos asociados a la ubicación geográfica del distrito. Yaquerana se encuentra en una zona de difícil acceso de la Amazonía peruana, donde el transporte depende principalmente de rutas aéreas y fluviales que pueden verse afectadas por el clima.

Mientras tanto, la ONPE continúa con el procesamiento de las demás actas recibidas en el país. La entidad no ha reportado inconvenientes relacionados con la custodia o integridad de la documentación pendiente.

Queda pendiente el conteo de 1,611 actas observadas

Aunque solo restan nueve actas por llegar al centro de cómputo de la ODPE Requena, el proceso electoral aún contempla la revisión de 1,611 actas que fueron remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para la evaluación de observaciones detectadas durante el escrutinio.

Estas actas requieren un pronunciamiento de las autoridades electorales antes de ser contabilizadas de manera definitiva dentro de los resultados de la segunda elección presidencial. Una vez resueltas las observaciones, la información será incorporada al cómputo oficial.

En cuanto al voto de los peruanos en el exterior, la Cancillería confirmó que durante la noche del 10 de junio se recibió la totalidad del material electoral utilizado en los distintos países donde se desarrolló la jornada de votación.

Los últimos envíos en arribar al Perú procedieron desde Argentina, nación que concentra una de las comunidades peruanas más numerosas en el extranjero. Con la recepción de este material, quedó completado el retorno de la documentación electoral proveniente de los centros de votación habilitados fuera del país.

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