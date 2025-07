Elecciones 2026: más de 2 millones de peruanos votarán por primera vez

Si las elecciones generales se produjeran hoy, más de 27 millones de peruanos tendríamos que definir al próximo presidente, al nuevo Congreso —ahora con dos cámaras— y resolver enormes retos logísticos y de actualización de datos. Pero ¿estamos listos? En esta nueva entrega de la Unidad de Análisis de Datos de Latina Noticias, te damos un vistazo al padrón que revela cifras reveladoras y algunas alarmantes.

En abril de 2026, millones de jóvenes peruanos se estrenarán ante las ánforas: más de 2 millones votarán por primera vez. Representan aproximadamente el 9 % del electorado nacional, un bloque decisivo que podría inclinar la balanza. Lima concentra el mayor número de estos nuevos electores, con más de 700 000, seguida de Piura, La Libertad, Cajamarca y Cusco.

CONGRESO BICAMERAL

Pero la gran novedad no solo está en los votantes primerizos: por primera vez en más de tres décadas, elegiremos un Congreso bicameral. Según Reniec, el 70 % del padrón nunca ha participado en una elección para escoger diputados y senadores. En total, más de 19 millones de peruanos votarán por estos cargos que no se elegían desde 1990.

Esta transición al sistema bicameral implica un cambio especialmente significativo para los mayores de 50 años, un segmento de casi 2 millones de personas que, pese a su experiencia electoral, también vivirá este regreso como algo nuevo. El reto de informar y capacitar sobre el nuevo sistema es, por lo tanto, enorme.

PERUANOS EN EL EXTRANJERO

Pero las cifras del padrón revelan también problemas urgentes: casi medio millón de peruanos que hoy viven en el extranjero no podría votar porque no ha actualizado su domicilio en Reniec. Además, hay más de 100 000 jóvenes que ya cumplieron 18 años, pero no han cambiado su DNI amarillo al azul o electrónico. A eso se suman más de 2 millones de documentos de identidad vencidos.

Aunque en elecciones anteriores el JNE ha permitido votar con DNI vencido, la recomendación oficial sigue siendo tener el documento vigente. El cierre del padrón para los comicios de 2026 está programado para el 14 de octubre, lo que deja apenas unos meses para corregir errores y actualizar datos esenciales.

Y un dato inquietante: si el padrón se cerrara hoy, incluiría a más de 10 000 fallecidos. En Lima se concentra la mitad de esos casos, pero hay cifras preocupantes en regiones como Loreto, Cusco y Puno. Aunque no hay sanción para las familias que no registran las defunciones, el riesgo es claro: suplantación o usurpación de identidad el día de las elecciones.

Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, las autoridades enfrentan el desafío de garantizar un proceso limpio, actualizado y representativo. ¿Ya tienes tu DNI listo para abril de 2026?