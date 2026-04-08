Elecciones 2026: Ministerio Público advierte hasta 10 años de prisión por delitos electorales

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, el Ministerio Público advirtió que los delitos electorales pueden ser castigados con hasta 10 años de cárcel.

La entidad señaló que estas conductas afectan la voluntad popular y el normal desarrollo de los comicios. Por ello, desplegará a más de 4 mil fiscales en todo el país desde las 6 de la mañana del día de votación, quienes supervisarán cada etapa del proceso: instalación de mesas, sufragio y escrutinio.

DELITOS QUE SERÁN CASTIGADOS CON CÁRCEL

Entre los principales delitos figuran la compra de votos, la coacción a electores, la suplantación de identidad y la manipulación de material electoral.

De acuerdo con el Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones:

Suplantación de identidad: votar por otra persona o hacerlo más de una vez sin derecho. Se castiga con hasta 4 años de cárcel.

Compra de votos: ofrecer dinero, regalos o beneficios para influir en la decisión del elector. Pena de hasta 4 años.

Alteración de material electoral: falsificar actas, destruir o manipular ánforas. Puede ser sancionado con hasta 8 años de prisión.

Perturbación del proceso electoral: interferir o bloquear el desarrollo de la jornada. Es uno de los delitos más graves y se sanciona con hasta 10 años de cárcel.

Asimismo, está prohibido portar armas durante la jornada electoral, incluso si se cuenta con licencia. Esta falta puede ser castigada con hasta 1 año de prisión.

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