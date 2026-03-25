Murió Gilbert Infante, candidato a diputado del partido Fe en el Perú

A poco de las Elecciones Generales 2026, el candidato a diputado por el partido Fe en el Perú, Gilbert Infante, falleció el martes 24 de marzo luego de ser encontrado en mal estado en la vía pública y trasladado de emergencia a un hospital en Miraflores.

Según el documento policial al que Latina Noticias tuvo acceso, dos suboficiales que realizaban un patrullaje motorizado, pertenecientes a la Comisaría de San Antonio de Miraflores, fueron alertados por la guardia de prevención sobre el ingreso de una persona fallecida al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, ubicado en la avenida República de Panamá.

Los agentes entrevistaron a Teresa Gutiérrez Lizaraso, esposa del candidato, quien señaló que a las 11:30 de la noche del 24 de marzo, vecinos tocaron la puerta de su vivienda en Chorrillos para informarle que su esposo, Gilbert Infante, de 55 años, había sido trasladado al hospital tras ser hallado tendido en el pavimento, “rodeado de sujetos desconocidos que presuntamente intentaban despojarlo de sus pertenencias”.

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