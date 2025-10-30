Planchas presidenciales: ¿en qué casos podrían ser excluidos y cuándo serían oficiales?

Las campañas rumbo a las Elecciones Generales de 2026 comienzan a tomar forma. En los últimos días, varios partidos políticos han presentado sus primeras planchas presidenciales. Aunque aún no son oficiales, permiten anticipar algunos de los rostros que competirán en la contienda electoral.

Entre los nombres que ya suenan está el de Roberto Sánchez, quien encabezará la fórmula de Juntos por el Perú junto a la abogada cusqueña Analí Huanca y la lideresa campesina Brígida Curo. La propuesta cuenta con el respaldo del expresidente Pedro Castillo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo.

Carlos Álvarez buscará la presidencia con el partido País Para Todos, acompañado por María Chambizea y Diego Guevara Vivando. Desde el APRA, Jorge del Castillo lidera la fórmula junto a Mauricio Mulder y Belén García. Por su parte, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció una fórmula conformada por Norma Yarrow y Jhon Ramos Malpica.

En el caso de Venceremos, tras la condena por filiación terrorista de Guillermo Bermejo, el abogado Ronald Atencio fue designado como candidato presidencial. Mientras tanto, en Podemos Perú, José Luna liderará la plancha junto a la excongresista Cecilia García y el abogado Raúl Noblecilla, defensor de Betssy Chávez.

Una situación particular es la del expresidente Martín Vizcarra, quien enfrenta tres inhabilitaciones vigentes impuestas por el Congreso. A pesar de ello, el partido Perú Primero lo inscribió como candidato a la primera vicepresidencia, en una fórmula encabezada por su hermano Mario Vizcarra y completada por Judith Mendoza Díaz.

Este caso motivó una advertencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, quien pidió a los partidos “evaluar bien sus candidaturas para que no se les caigan”. Recordó que la ley impide postular a quienes tengan inhabilitaciones activas o condenas judiciales en primera instancia.

LOS PLAZOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS Y SUS PLANCHAS

Según explicó el experto electoral Jorge Jáuregui, los partidos tienen plazo hasta el 15 de diciembre de 2025 para definir sus candidaturas a través de elecciones internas. Posteriormente, hasta el 11 de febrero de 2026, el Jurado Electoral Especial revisará las listas y determinará cuáles están habilitadas y cuáles serán excluidas.

En este filtro quedarán fuera los candidatos con inhabilitaciones o condenas en primera instancia. Además, no podrán ser reemplazados si el plazo ya ha vencido, como advirtió Burneo.

El especialista José Naupari precisó que, si el candidato presidencial es excluido, la fórmula completa queda invalidada. En cambio, si se excluye a uno de los vicepresidentes, la plancha puede seguir en carrera, aunque sin el integrante afectado. “Depende de dónde vaya, si es como candidato a vicepresidente solo afecta al candidato, si es como candidato a presidente, se cae toda la plancha”, apuntó.

Por su parte, José Villalobos recordó que cualquier ciudadano puede presentar una tacha contra un candidato o fórmula que considere no apta. “Cualquiera puede hacerlo si considera que un candidato no cumple con los requisitos para postular. Una vez que los jurados publiquen la admisión de la lista hay un periodo de tres días para presentar la tacha, es un periodo muy rápido”, precisó.

Finalmente, sobre el caso de Martín Vizcarra, Jauregui explicó que el exmandatario aún puede participar en las elecciones internas de su partido gracias a una medida cautelar pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, si no se resuelve antes del 11 de febrero, su candidatura sería descartada por el Jurado Electoral.

