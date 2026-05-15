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Fiscalía recuperó dos barras de oro valorizadas en más de S/ 2.5 millones

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Fiscalía recuperó dos barras de oro valorizadas en más de S/ 2.5 millones
mcandia@latina.pe
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En lo que representa un golpe al crimen organizado, la Fiscalía Superior Transitoria de Extinción de Dominio recuperó dos barras de oro valorizadas en más de S/ 2.5 millones. Los lingotes provenían de la minería ilegal e iban a ser enviadas a India.

La operación contó con la participación del fiscal adjunto superior Roger Solano Yauri, quien con una sentencia en primera instancia consiguió la recuperación de dos barras de oro, valorizadas en S/ 2 506 474.40. Los lingotes tienen un peso aproximado de 6.16 kg y 6.17 kg cada uno.

INVESTIGACIONES APUNTAN A DOS PERSONAS

Las investigaciones apuntan a que iban a ser transportados a India a través de una intermediaria comercial contratada por Julio Chambi y Gomercindo Condori en agosto de 2022. 

Tanto Chambi cómo Condori estaban inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo). Ninguno pudo acreditar la procedencia ni posesión legal de la mercancía aurífera. 

Finalmente, la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio logró la recuperación de las barras a favor del Estado tras acreditar el nexo de los metales preciosos y los investigados con la minería ilegal. 

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