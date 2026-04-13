Elecciones Generales 2026: las deficiencias logísticas detectadas por la Contraloría en el traslado del material electoral

Tras los retrasos en la distribución y entrega del material electoral para la jornada del 12 de abril, Latina Noticias conversó con Guzmán Vera, Vocero de la Contraloría, quien señaló una serie de deficiencias logísticas detectadas antes y durante los comicios.

La jornada electoral del domingo 12 de abril, lejos de desarrollarse con normalidad, trajo caos, fastidio e incertidumbre entre los votantes que acudieron desde tempranas a sus centros de sufragio, pero no pudieron ejercer su deber cívico por la falta de instalación de sus mesas. Comenzaron a surgir las acusaciones mutuas entre la ONPE y la empresa Gálaga S.A.C., contratada para la distribución del material; sin embargo, las dudas sobre quién es el responsable siguen en el aire.

A raíz de ello, un vocero de la Contraloría de la República, en entrevista con Latina Noticias, comunicó que la entidad alertó mediante una carta del 24 de marzo dirigida directamente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, sobre la nula acreditación de los conductores que brindarían el servicio de transporte para manejar furgones N1, N2 y N3 o vehículos autorizados para este tipo de traslado. El organismo, ante esta alerta, debía subsanar la observación con la empresa ganadora de la licitación, no obstante, esto no sucedió.

Hoy, 13 de abril, se habilitarán los 13 locales de votación pendientes para las Elecciones Generales 2026. Los locales se encuentran ubicados en los distritos de San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacamac (3). El horario de votación será de 7 a. m. a 6 p. m.#EG2026 pic.twitter.com/Ufxoe6TA7s — ONPE (@ONPE_oficial) April 13, 2026

Asimismo, durante el reparto de material el viernes 11 de abril, equipo de la Contraloría verificó que los vehículos asignados no llegaron a las instalaciones de la ONPE en Lurín. En algunos casos, el material que debía ser recogido a más tardar el sábado a medianoche salió a las 5 de la madrugada del mismo 12 de abril. “En algunos centros educativos detectamos que hubo vehículos que demoraron más de 26 horas en el traslado”, mencionó Guzmán Vera.

Precisó que hubo también una significativa variación en la cantidad de rutas asignadas. “Según el contrato, figuraban 34 rutas, pero en operación de despliegue se requerían en realidad más de 200 unidades, no solo para el traslado del material, sino para el equipo tecnológico utilizado para procesar las cédulas”.

#Lima📢| Voluntarios de la Defensoría del Pueblo reportaron que, hasta las 10:44 a. m., diversas mesas de sufragio en el distrito de Villa El Salvador no fueron instaladas durante las primeras horas de la jornada electoral. 📌 La causa: falta de material electoral y ausencia de… pic.twitter.com/v7PDtyotoc — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) April 12, 2026

Los cuestionamientos surgen sobre cómo se realizó el proceso de licitación. Según Guzmán Vera, la finalidad de esta contratación era clara: prestar un servicio que contribuya al proceso electoral, respetando los plazos establecidos. Todo lo contrario, la empresa Gálaga S.A.C. alegó que sus unidades retornaron el material pues en los centros de votación no había personal autorizado para recibirlo. La Contraloría detectó también un vehículo con el logotipo de la Municipalidad de Miraflores que participó en la distribución.

Las responsabilidades por esta evidente negligencia que nos ha llevado a desarrollar una jornada electoral complementaria el 13 de abril, nunca antes vista en la historia de las votaciones en nuestro país, podrían alcanzar a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, y a quienes hayan participado de la licitación. La Contraloría está comprometida a realizar la evaluación correspondiente y emitir los resultados que determinen quiénes están detrás de este retraso durante lo que fue un día clave para nuestro país.

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