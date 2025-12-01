Elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: ¿cuántos militantes acudieron a votar?

Las elecciones primarias del Partido Aprista Peruano (PAP), realizadas el domingo 30 de noviembre, estuvieron marcadas por una ausencia de votantes. Más del 60 % de los militantes habilitados no acudió a las urnas, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De un padrón de 42.655 militantes, solo 15.919 participaron en la jornada electoral, lo que representa una participación del 37,3 % a nivel nacional.

El reducido nivel de concurrencia impactó directamente en los resultados. La fórmula n.º 7, encabezada por Enrique Valderrama, obtuvo la victoria con solo 3.711 votos. Muy cerca quedó la fórmula n.º 13, liderada por el excongresista Javier Velásquez Quesquén, con 3.527 votos. La diferencia fue mínima, pero el dato más revelador sigue siendo la baja movilización de la militancia en un proceso clave para definir la candidatura presidencial del partido.

El ausentismo no se limitó a esta elección. También se registraron niveles elevados de inasistencia en las demás categorías internas: 62,5 % para el Parlamento Andino; 63,3 % para la Cámara de Diputados; 62,6 % para la de Senadores; y nuevamente 62,5 % en la elección del senador nacional.

RENOVACIÓN POPULAR, SITUACIÓN SIMILAR

El partido liderado por Rafael López Aliaga también enfrentó un grado ausentismo en sus elecciones primarias. De los 37,038 electores habilitados, solo acudieron 9,899 militantes, lo que evidencia que el 73.2% de los seguidores del exalcalde de Lima, RLA, optó por no participar. Al igual que en el Apra, la baja asistencia plantea interrogantes sobre el nivel de movilización y compromiso dentro del partido, así como sobre la capacidad de su dirigencia para convocar a su base.

ÚLTIMOS RESULTADOS

En su última participación en una elección presidencial, el Apra se alió con el Partido Popular Cristiano (PPC) y presentó como candidato a Alan García Pérez. A pesar de su trayectoria y de haber sido dos veces presidente, García obtuvo apenas el 5,8 % de los votos, el peor resultado de su carrera política.

Cuatro años más tarde, en las elecciones congresales extraordinarias de 2020, el partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre obtuvo apenas el 2,7 % de los votos, sin lograr el mínimo necesario para mantener su inscripción. Fue un golpe institucional sin precedentes: el Apra perdió oficialmente su registro como organización política.

