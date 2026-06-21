ONPE aprueba diseño de cédula para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Con la mira puesta en la jornada electoral del 4 de octubre próximo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó los diseños oficiales de la cédula de sufragio que se utilizarán en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026).

Respecto al modelo aprobado, la cédula estará dividida en cuatro secciones: la primera será gobernador y vicegobernador regional. La segunda para consejeros regionales. La tercera para autoridades provinciales. Y la cuarta y última para las elecciones distritales. Cada columna con un color característico.

Asimismo, la institución electoral precisó que la cédula contará con distintos formatos según el tipo de elección y la jurisdicción a la que corresponda.

Respecto al tamaño de la cédula, para las autoridades regionales, provinciales y distritales tendrá un tamaño base de 38 por 21 centímetros, lo cuál podrá ampliarse hasta 52 centímetros dependiendo el número de listas de candidatos que se hayan inscrito.

Se debe tener en cuenta que para el caso de Lima Metropolitana se omite la votación para gobierno regional.

MÁS DE 10 MIL LISTAS INSCRITAS

El JNE recibió solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 hasta este viernes 19 de junio a las 11:59 de la noche, hora límite en el que venció el plazo establecido. Las organizaciones registraron sus solicitudes en el sistema Declara+ del JNE hasta la fecha límite.

Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones informó que esperaba más de 14 mil fórmulas y listas de candidatos inscritas a nivel nacional, pero al cierre del proceso de inscripción se presentaron oficialmente 10 830. De ellas, todavía se deberá analizar si todas cumplieron con los requisitos solicitados por ley satisfactoriamente. Una vez que se tenga la relación de organizaciones que se inscribieron de forma válida, se podrá determinar la extensión total de la cédula.

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