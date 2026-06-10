Elecciones regionales y municipales 2026: ONPE sortea ubicación de partidos y movimientos en cédula de sufragio

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo para definir la ubicación de los bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio que será utilizada en las elecciones regionales y municipales 2026. Este procedimiento marca un paso clave en la organización del proceso electoral.

A través de este sorteo, se determinó que los partidos políticos de alcance nacional ocuparán la parte superior de la cédula, mientras que los movimientos regionales serán ubicados en la parte inferior. La actividad contó con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y personeros de ocho organizaciones políticas.

ORDEN INTERNO TAMBIÉN SERÁ SORTEADO

Según explicó Gustavo García, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, cada organización política será nuevamente sometida a sorteo para definir su posición dentro de cada bloque. “Se ordenarán alfabéticamente para luego ubicarlas a través de un sorteo”, precisó.

Este mecanismo busca garantizar transparencia y equidad en la disposición de las opciones electorales dentro de la cédula, evitando cualquier tipo de ventaja en la ubicación.

Si bien este sorteo permite tener una idea preliminar de cómo quedará distribuida la cédula de sufragio, el diseño oficial será presentado el próximo 18 de junio. Para ello, la ONPE está a la espera de que el JNE remita la información completa de las organizaciones políticas participantes.

La definición final de la cédula será clave de cara a los comicios de 2026, en un proceso donde cada detalle puede influir en la decisión del elector.