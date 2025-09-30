Ellos dejarán la Base Naval del Callao para ser trasladados al penal Ancón II

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, anunció que los internos recluidos en la Base Naval del Callao serán trasladados al penal Ancón II, tras el vencimiento del convenio con la Marina de Guerra del Perú.

Entre los reclusos figuran cuatro de los personajes más representativos de la historia reciente del terrorismo y la corrupción en el país. Frente a este contexto, en la siguiente nota de Latina Noticias, conoce quiénes son.

¿QUIÉNES SERÁN TRASLADADOS AL PENAL DE ANCÓN II?

Vladimiro Montesinos Torres, exasesor presidencial condenado por múltiples delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, y Óscar Ramírez Durand, alias “Feliciano” y exdirigente de Sendero Luminoso, figuran entre los internos que serán trasladados.

A ellos se suman Víctor Polay Campos, cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y Florindo Eleuterio Flores Hala, conocido como “Artemio”, último cabecilla senderista en el Huallaga.

🔴 #URGENTE | El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, anunció que, ante el vencimiento del convenio con la Marina de Guerra del Perú, se gestionará el traslado de los internos recluidos en la Base Naval del Callao al penal Ancón II. pic.twitter.com/IlH9WNWtNg — Instituto Nacional Penitenciario – INPE (@INPEgob) September 30, 2025

La decisión del traslado se enmarca en el objetivo del INPE de reafirmar el principio de autoridad y dar respuesta a la demanda ciudadana de seguridad y firmeza frente a quienes atentaron contra la democracia y la paz en el Perú.

