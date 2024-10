Embajada de EE.UU. en Perú alerta a sus ciudadanos sobre incremento de robos en Lima

A solo días de haberse realizado un paro de transportistas y otros gremios por el aumento de la criminalidad, la embajada de Estados Unidos en Perú ha emitido una alerta de seguridad a sus ciudadanos que visiten o vivan en nuestro país.

Peru: We are aware of recent reports of armed robberies and cell phone theft in areas of Lima where U.S. citizens are known to live and visit. Maintain awareness of your surroundings and practice appropriate security measures. For tips to reduce your risk of being robbed see our… pic.twitter.com/2fGip86vF8