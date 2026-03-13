Embajador de Estados Unidos en Latina Noticias: “El Callao podría ser el motor económico más grande del país”

Latina Noticias Matinal conversó con Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, sobre diversos temas, entre ellos la gestión del trámite de las visas, el rol crucial de nuestro país como hub económico para la región y el respaldo de la administración de Donald Trump a quien ocupe el sillón presidencial tras las próximas Elecciones Generales 2026.

Bernie Navarro llegó al Perú hace poco más de un mes con una visión clara: promover las inversiones en nuestro país. El embajador de Estados Unidos resaltó que nuestro país es clave por su posicionamiento en el hemisferio; sin embargo, la seguridad y estabilidad son necesarias para garantizar condiciones favorables para la atracción de nuevas inversiones.

En esa línea, mencionó que el gobierno estadounidense reunió a líderes de Latinoamérica para abordar el tema de la seguridad y la importancia de frenar a las organizaciones criminales transnacionales, evento en el que participó el ministro de Defensa. La ausencia de la cabeza del Estado peruano se debió a la inestabilidad política de inicios de año con la salida del expresidente José Jerí. Próximos a los comicios para elegir al nuevo jefe de Estado, Navarro precisó que Estados Unidos “estará abierto a cooperar, sea quien sea el presidente” que asuma el cargo el próximo 28 de julio.

En cuanto al proceso para la obtención de la visa a las que muchos peruanos postulan para estudiar, trabajar o hace turismo, Navarro afirmó que su gestión se encuentra “avanzando en mejoras y se están viendo muy de cerca los problemas de inmigración”.

PUERTO DEL CALLAO: MOTOR ECONÓMICO MÁS GRANDE DEL PERÚ

El embajador señaló que el comercio se ha triplicado en el Perú gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC) de nuestro país con Estados Unidos. El diplomático acotó que se pueden expandir las oportunidades para generar un círculo de crecimiento económico muy beneficioso para todos los peruanos.

En se sentido, dijo que trabaja “muy de cerca con Proinversión para ver los puertos estratégicos y asegurarnos que exista la infraestructura óptima para cuando los inversionistas decidan entablar negocios en Perú. Callao podría ser el motor económico más grande del país”.

Planteó el servicio de mantenimiento para buques de gran escala como los Panamax, y la implementación y mejora de terminales para recibir cruceros de turismo. “Estoy maravillado con la economía peruana, hay tanto que se puede hacer”, destacó el embajador.

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