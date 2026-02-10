Empresarios chinos acudirán este miércoles 11 al Congreso: ¿Qué temas se tocarán en Fiscalización?

Este miércoles 11, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República recibirá a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong, quienes deberán aclarar detalles sobre los encuentros que sostuvieron con el presidente de la República, José Jerí, entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

De acuerdo a lo manifestado por Elvis Vergara, presidente de la comisión, los empresarios chinos confirmaron su asistencia: “Tenemos comunicación con su personal. Nos dijeron que se iban a venir. Esperemos que así sea”.

La sesión se desarrollará desde las 2 de la tarde en la Sala N°1 Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Si bien ambos empresarios confirmaron su asistencia, se debe resaltar que la comparecencia es de carácter voluntario.

LA AGENDA ANTE FISCALIZACIÓN

Respecto a Zhihua Yang, la Comisión de Fiscalización tiene en agenda solicitarle que informe desde cuándo y en qué contexto conoce al presidente José Jerí. Así como que explique el rol empresarial que cumple en la promoción de inversiones o proyectos con el Estado.

Una de las preguntas clave que figuran en la agenda es la siguiente: “¿Por qué eligieron un lugar de tipo informal para tratar asuntos de interés público?”. Y “si las reuniones se gestionaron por canales oficiales o por invitación directa”. También los temas tratados en las reuniones.

Asimismo, qué otros funcionarios participaron en las reuniones con el presidente José Jerí y si este mostró algún interés en alguno de los rubros que desarrolla en su actividad empresarial.

Finalmente, por parte de Ji Wu Xiadong, se espera que explique su vínculo con el jefe de Estado y con el empresario Zhihua Yang. Así como su rol como empresario y sus ingresos a Palacio de Gobierno.

