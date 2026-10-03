ERM 2026: más de 41 mil militares ya resguardan locales de votación en todo el país

Desde las primeras horas de este sábado 3 de octubre, más de 41 mil integrantes de las Fuerzas Armadas fueron desplegados para reforzar la seguridad de los locales de votación habilitados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

DESPLIEGUE EN DISTINTAS ZONAS DEL PAÍS

El operativo involucra a efectivos del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, quienes fueron asignados a diferentes puntos del territorio nacional. Entre las zonas comprendidas se encuentran Inambari y Planchón, en Madre de Dios; Sivia y Corazón Pata, en Ayacucho; el Vraem, Mariscal Cáceres y Tumbes.

El personal militar se movilizó a través de los comandos operacionales en alrededor de 8,300 patrullas, con la finalidad de contribuir a que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

¿CUÁL SERÁ LA FUNCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS?

De acuerdo con las disposiciones vigentes, los militares estarán a cargo de garantizar la seguridad dentro de los centros de votación, así como de proteger el material electoral y las zonas asignadas durante el proceso.

El operativo contempla el despliegue de capacidades terrestres, aéreas y marítimas. Para ello se dispuso de aproximadamente 3,400 vehículos, 170 unidades fluviales y 19 aeronaves, entre helicópteros y aviones Twin Otter.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realiza además un monitoreo permanente desde su puesto de comando y mantiene coordinación con los responsables de los comandos operacionales durante el desarrollo de las elecciones.

MINISTRO DE DEFENSA DESTACA DESPLIEGUE

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, resaltó la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la jornada electoral y afirmó que su labor también comprende la protección del sistema democrático.

“La defensa de la patria no significa únicamente cuidar fronteras, sino también proteger aquello que nos permite vivir como una nación libre. Ese es nuestro compromiso, porque servir al Perú también es proteger nuestra democracia”, declaró.

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