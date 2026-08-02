EsSalud en estado crítico: deudas, falta de medicinas, ambulancias y equipos de alta tecnología inoperativos

La unidad de investigación de Latina Noticias accedió a parte de la información que recibió la comisión de transferencia del Seguro Social de Salud (EsSalud) que describe a la institución, adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en estado crítico.

La entidad e ha convertido, en los últimos años, en sinónimo de ineficiencia, maltrato, falta de equipos, falta de medicinas y demoras. En total, atiende a 13 millones de trabajadores a quienes se les descuenta el sueldo por una atención que no es la ideal.

“El médico tratante del Hospital Rebagliati me indicó que de las 10 camas que cuenta EsSalud para el trasplante de médula ósea en niños, solo cuatro estaban operativas y seis estaban malogradas”, dice un paciente.

“No hay medicinas, no hay citas, en algunos casos las operaciones se tienen que suspender por cosas elementales como hilo quirúrgico, o esparadrapos; es decir, una situación de catástrofe real, que se ha ido acumulando en estos cinco años sin que se haya hecho absolutamente nada por evitar el deterioro”, menciona por su parte Juan Sheput, ministro de Trabajo.

LAS COMISIONES DE TRANSFERENCIA

Para hacer una transferencia de gestión, las entidades públicas deben subir información a una plataforma de la Contraloría de la República. Con este insumo, las comisiones de transferencia pueden hacer un diagnóstico de la situación.

El 14 de julio, la comisión de transferencia del nuevo gobierno para EsSalud se reunió con altos funcionarios de la entidad. Recopilaron información y detectaron varias alertas. Por ejemplo, se halló que la institución tiene 86 ambulancias inoperativas, las cuales representan el 22% del total. También se encontró 480 equipos de alta tecnología inoperativos.

Asimismo, el 4 de junio, la Contraloría y la Comisión Investigadora del Congreso encontraron más de 40 equipos de hemodiálisis, almacenados desde el 2022, sin uso. “Las hemodiálisis que hemos encontrado, que en todo el Perú se terceriza, y se está gastando por cada asegurado un promedio de 5 mil soles mensuales por cada asegurado, cuando se podría tener lo propio. Hemos enconotrado en el seguro social, en instalaciones de la sede central, en sus almacenes, 40 equios nuevos desde el 2023”, dice el excongresista Carlos Zeballos, quien estuvo presente en dichas diligencias.

EsSalud explicó en ese entonces que el material era de una compra que se estaba resolviendo. Sin embargo, hay denuncias de equipamientos con problemas en diferentes ciudades. El 8 de julio, el Zevallos visitó el Hospital Ramiro Prialé de Huancayo, el más importante del centro del país. “Resonador viejo… este no funciona… ambiente hacinado… mamografo de hace 14 años, denistometro”, se le escucha decir al exparlamentario.

LA NECESIDAD DE UNA FAMILIA

En Lima, un padre reclama sobre esta situación para salverle la vida a su hija de 11 años. “Le han diagnosticado leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Hemos llevado el tratamiento en el Hospital Almenara. El médico indicó que necesitaba el trasplante de la médula ósea para poder ser curada, la cual debería ser realizada en el Hospital Rebagliati”, denuncia Hugo Huayanay.

Si bien es originario de Huánuco, lleva un año en la capital por el tratamiento. Tras controlar la enfermedad, el siguiente paso era la operación de médula ósea. “Para lo cual tenía cita el 30 de julio en el hospital rebagliati, a lo cual acudí, y el médico tratante del Hospital Rebagliati, me indicó que de las 10 camas que cuenta essalud para el trasplante de médula ósea en niños, solo 4 estaban operativas y 6 estaban malogradas, indicándome, era unsoftware o no había aire. El médico me dijo que las 4 operativas ya estaban ocupadas, que recién en 40 días se ibana desocupar. es decir, mi hija tendría que esperar 40 días para ser internadas, pero puede recaer, aumentar la leucemia”, explicó.

“Trabajo en el ministerio público. ya un año, he pedido licencia, y lamentablemente tengo que volver a trabajar, dejarle a mi hija así y a mi esposa así es un dolor muy grande. mi licencia acaba en agosto, y si no se hace el trasplante, y yo soy el donante, cómo voy a hacer, me pregunto. Desde el año pasado que estoy acá he visto fallecer niños por esta causa, entre 3 a 4 niños han fallecido por esta causa, y en opinión mía por no ser atendidas oportunamente”, añadió. Punto Final contactó al Hospital Rebagliati para obtener una respuesta de este caso, pero no hubo respuesta.

“Presidente ejecutivo de EsSalud, por favor, tomen cartas en el asunto y solucionen la operatividad de esas seis camas… ruego a la actual presdienta, senadores, diputados, pónganse la mano al pecho y trabajen por ello, les pido por favor como padre, para salvar la vida de mi hija”, pide Hugo.

Punto Final ya había revelado la enorme crisis de falta de medicinas que ha vivido EsSalud en meses recientes. Si bien la entidad no dio una entrevista en ese entonces, respondió afirmando que la crisis era algo del pasado y que la nueva gestión que entró el 10 de junio estaba haciendo las correcciones. En uno de los documentos entregados por EsSalud a la comisión de transferencia se indica que al 12 de junio, es decir, cuando entró el actual presidente de la institución, Jaime Moreno, EsSalud tenía 2.516 medicamentos agotados. Un mes despues, al 9 de julio, la cantidad de agotados se redujo a 2.100.

LA RESPUESTA DE JUAN SHEPUT

Juan Sheput, nuevo ministro de Trabajo, señaló que tiene “tres días” en el cargo, pero que “como ciudadano ya tengo una buena cantidad de experiencia y edad para darme cuenta que la situación de EsSalud, en especial el minsiterio en particular no es lo que uno quisiera”. En el 2005, el político también ocupó el mismo cargo durante el gobierno de Alejandro Toledo.

“En estos momentos hay una atomización de las compras públicas. si antes se necesitaba hacer grandes licitaciones para tener stock a un precio adecuado… 06:13 ahora se está comprando por debajo de las 8unidades impositivas tributarias… y por qué se hace eso, porque eso se puede hacer a dedo”, añadió.

En resoluciones emitidas por la actual gestión del Seguro Social, entre junio y julio de este año, se ha delegado la compra de medicinas e instrumentos médicos a las redes asistenciales del país. Es decir, en vez de comprar centralizado y más barato, se está comprando a menudeo, cada red por su cuenta y con mayores costos.

“Los médicos me dicen, ingeniero, ministro, nosotros queremos operar y no tenemos los implementos. En nuestras manos se mueren las personas porque faltan insumos elementales”, argumenta el titular del MTPE.

El ministro ahora hace promesas ambiciosas. “La línea política la determina el gobierno. la presidenta fujimori, el premier, y el ministro de trabajo. y la línea política en ese sentido es, convertir a essalud en un organismo de excelencia. Que vuelva a ser la entidad que brindaba servicios eficientes”, asegura.

La Comisión de Transferencias también detectó una gran cantidad de trabajadores con modalidad de locación de servicios y una ínfima ejecución de procedimientos de selección para compras. Hasta el 11 de junio, solo se adjudicaron correctamente 11 procedimientos de 102. El Seguro tiene, además, deudas sin cobrar, siendo uno de los principales deudores el propio Estado peruano.

“En todo caso ahí es una situación que tenemos que ver con Elmer Cuba, que es una persona que está dispuesta también a trabajar en el tema. Diseñaremos los modelos financieros que sean necesarios para que EsSalud no se convierta en otro Petroperú”, dice Sheput.

“Yo me iré cuando la presidenta me lo pida”, menciona por su parte Jaime Moreno, actual presidente ejecutivo de EsSalud. Punto Final buscó a la actual gestión para escuchar su versión y si bien el sábado 1 de agosto confirmaron una entrevista con un vocero de la institución, la entrevista se canceló.