Esto dijo Rafael López Aliaga tras boca de urna y primeros resultados de la ONPE

El candidato a primer regidor de la Municipalidad de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, dio sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados a boca de urna de Datum, difundidos por América Multimedia, que ubican a su partido con la primera opción de mantenerse en el municipio capitalino.

“Perdono a todos los que me han insultado. Hay partidos que se han dedicado a robar y que hoy han fenecido. Estamos cambiando la lógica de un Estado que ha sido corrupto y ausente”, dijo en conferencia de prensa desde su local de campaña en Jesús María.

Consultado por la prensa, Rafael López Aliaga se pronunció ante una eventual negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a darle credenciales en caso su partido se alce como ganador de los comicios a la alcaldía capitalina. Él sostuvo que dicha actitud configuraría el delito de prevaricato y que el JNE no puede ir en contra de la ley. En ese punto, se detuvo en un tecnicismo: que la Constitución establece que no puede postular a la reelección y que él no lo está haciendo.

“La Constitución dice que un alcalde no puede postular a una reelección. Está prohibido ‘el postular’, pero no está prohibido ‘el ser’. Yo no estoy postulando a alcalde. Más aún, hay jurisprudencia de doce años. Luego, la ley orgánica municipal, artículo 24, establece lo siguiente: ‘En caso de que el alcalde fallezca o no se presente o tenga alguna imposibilidad cualquiera, el que asume la alcaldía es el teniente alcalde‘. Si el JNE fuera en contra de la ley, hay un claro tema de prevaricato. Entonces, tampoco manco no soy“, remarcó.

De otro lado, Rafael López Aliaga volvió a referirse al apoyo sin condiciones que le viene brindando su partido al gobierno encabezado por Keiko Fujimori. Sin embargo, lamentó que “no hacen caso” a sus recomendaciones.

“La política de Renovación Popular ha sido sin ninguna condición, le estamos dando estabilidad al país, no hemos exigido nada, ningún ministerio. Pero sí tenemos que hablar claro: Si sigue así, va a perder todo el apoyo popular. Hemos planteado la reducción de ministerios, pero no hacen caso. Hay que hacer una reducción del Estado, reforzar el equipamiento para la seguridad ciudadana y para El Niño, con agua, medicinas, carpas, armar un centro logístico en Chosica y Chaclacayo”, enfatizó.

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