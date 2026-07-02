Estos son los presidentes extranjeros que han felicitado a Keiko Fujimori, reconociendo su eventual gobierno

Luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegara al 100% del conteo de actas de las elecciones generales de este año, Keiko Fujimori se convirtió en la eventual presidenta del Perú, habiendo superado a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, por 49 mil votos. De esta forma, se da inicio a los actos protocolares en preparación para la toma de mando que se realizará el próximo 28 de julio: el viernes 3 se realizará la proclamación oficial y el miércoles 15 se entregarán las credenciales a la fórmula que resultó victoriosa.

Como es costumbre, líderes políticos extranjeros enviaron sus felicitaciones a la lideresa de Fuerza Popular, reconociendo, de este modo, su próxima gestión. Abelardo de la Espriella, mandatario electo de Colombia, aseguró que se alegra saber “que nuestros países estarán guiados por gobiernos que comparten la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones”. “Estoy seguro de que trabajaremos juntos para fortalecer la histórica relación entre Colombia y el Perú, en beneficio de nuestros pueblos”, mencionó en sus redes sociales.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, contó que fue invitado a la ceremonia de toma de posesión y que acordaron reunirse al margen de dicho acto. “ Espero trabajar estrechamente con ella y su gobierno para fortalecer la cooperación entre la OEA y la República del Perú, particularmente en las áreas de seguridad, gobernanza democrática y desarrollo sostenible”, estableció.

En el caso de Estados Unidos, fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se pronunció al respecto. “La Administración Trump espera profundizar la colaboración con la administración de Fujimori para avanzar en la cooperación en materia de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región”, dijo en un comunicado.

Saludos desde América Latina

Entre los mandatarios en funciones que han reconocido y saludado a Keiko Fujimori como ganadora de las elecciones, se encuentra José Antonio Kast, de Chile, quien también espera trabajar en una agenda enfocada en seguridad y desarrollo común. Daniel Noboa, representante de Ecuador, señaló que que América Latina está entrando en una era de “liderazgo firme, de decisiones valientes y de gobiernos comprometidos con el futuro de sus ciudadanos”.

En tanto, Rodrigo Paz, de Bolivia, expresó su “respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano” y su compromiso de “seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones, en beneficio de nuestros pueblos”. Javier Milei, jefe de Estado de Argentina, resaltó que Perú se suma a Colombia en un mensaje claro, que “ la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”.

Nasry Asfura, de Honduras, dijo que trabajando con unidad y compromiso, se “fortalecerá el bienestar y desarrollo del pueblo peruano”. Por su parte, Nayib Bukele, envió una carta donde afirma que la elección de Fujimori constituye una “elocuente expresión de la confianza que el pueblo peruano ha depositado en su liderazgo para conducir los destinos de esa hermana nación hacia mayores niveles de prosperidad, estabilidad y bienestar”.

Además de estos mensajes que se compartieron principalmente por redes sociales, la lideresa naranja recibió la llamada de otros dos jefes de Estado: Santiago Peña, de Paraguay, y Laura Fernández, de Costa Rica. El primero expresó sus expectativas por participar de la toma de mando el próximo 28 de julio, mientras que la segunda destacó el hecho de que haya otra mujer en la región que ha llegado a ocupar el cargo de presidenta.