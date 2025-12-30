Exoneración de IGV se extenderá hasta el 2028: Comisión Permanente aprobó la medida

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este lunes 29 de diciembre el Proyecto de Ley N.º 13593, que amplía por tres años la vigencia de las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Con esta decisión, los beneficios tributarios se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2028.

La iniciativa ya había superado una primera votación el pasado 17 de diciembre, cuando fue respaldada por 18 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. En la sesión más reciente, recibió nuevamente apoyo mayoritario, lo que permitió su aprobación definitiva en el citado órgano parlamentario.

La norma prorroga las exoneraciones previstas en los Apéndices I y II de la Ley del IGV e ISC, las cuales están orientadas a aliviar la carga tributaria sobre bienes y servicios considerados esenciales. El objetivo es evitar un aumento de precios que afecte principalmente a los sectores más vulnerables.

¿QUIÉNES SE BENEFICIAN?

El Apéndice I incluye bienes exonerados del IGV, como productos e insumos agrícolas, inmuebles para poblaciones de bajos recursos, materias primas de la industria textil, oro para uso no monetario y vehículos para misiones diplomáticas. Este grupo representa el mayor impacto fiscal, con un costo estimado superior a 5,700 millones de soles en 2026.

El Apéndice II abarca servicios esenciales, también exonerados del IGV. Entre ellos destacan el transporte público terrestre de pasajeros a nivel nacional (excepto el transporte aéreo), servicios relacionados con vivienda y construcción, así como aquellos que fomentan el ahorro, la inversión y el comercio exterior. El costo fiscal proyectado de estas exoneraciones asciende a 706 millones de soles.

Según el sustento técnico del proyecto, eliminar estas exoneraciones implicaría aplicar la tasa general del IGV (18 %) a bienes y servicios hoy exentos, lo que podría traducirse en un aumento significativo de precios. Por ello, el Congreso considera que la ampliación contribuye a la estabilidad económica y a proteger el poder adquisitivo de la población.

