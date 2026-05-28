Gobierno aprueba subsidio temporal de S/ 4 para transportistas por alza del combustible

Ante el incremento sostenido del precio de los combustibles, el Gobierno aprobó un Decreto de Urgencia que establece un subsidio temporal para transportistas del servicio público de pasajeros y de transporte terrestre de mercancías a nivel nacional.

La medida busca mitigar el impacto económico generado por el aumento internacional de los hidrocarburos y garantizar la continuidad de los servicios de transporte considerados esenciales.

El subsidio consiste en la entrega de S/4 por cada galón de diésel B5 y diésel B20 adquirido por los transportistas beneficiarios durante un periodo de dos meses.

El beneficio está dirigido a empresas y operadores que cuenten con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes para prestar servicios de transporte terrestre de personas y mercancías.

Para acceder al subsidio, los transportistas deberán presentar una solicitud ante la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad que asumirá temporalmente la administración operativa de la medida. Los pedidos deberán incluir comprobantes de pago electrónicos que acrediten la compra de combustible.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó además que pondrá a disposición de la ATU la información sobre autorizaciones vigentes de los transportistas, mientras que la SUNAT y Osinergmin participarán en los mecanismos de validación para supervisar el correcto uso de los recursos públicos.

El Ejecutivo adelantó también que trabaja en una segunda medida complementaria orientada al transporte urbano, sector que igualmente viene siendo afectado por el incremento de los precios de los combustibles.

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