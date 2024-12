Expresidenta del PJ contó detalles desconocidos del golpe de estado de Pedro Castillo

La magistrada Elvia Barrios, expresidenta del Poder Judicial, dio a conocer detalles que no se conocían del día en el que el expresidente Pedro Castillo dio el golpe de estado, que a la postre determinaría su salida del poder y su caída en la cárcel.

Comentó que, tras el mensaje pronunciado por Pedro Castillo, anunciando el cierre del Congreso, ella empezó a hacer una serie de llamadas telefónicas de urgencia a los titulares de los otros poderes del estado, a fin de reunirse y contrarrestar un posible quiebre democrático.

«En ese momento estaba con covid, en medio de una audiencia virtual. Al final de una intervención, el Dr. Héctor Lamas me avisó que había un golpe de estado. Entonces me comuniqué con todos los jueces de la Corte Suprema y les dije: ‘todos al Palacio de Justicia‘. Pensé que vendrían a detenerme, entonces lo mejor era estar allí. Llegué rápido», contó Elvia Barrios en ‘Agente Encubierto’, podcast de Latina Noticias.

Ella continuó su relato: «luego llamé al Presidente del Comando Conjunto. Le dije ‘le habla la Presidenta del Poder Judicial y, como poder del estado, no aceptamos ningún quiebre constitucional. Dígame cuál es su posición’. Entonces me dijo: ‘Dra., estamos con usted, defendemos la democracia’. Cité a los presidentes de cada poder del estado para defendernos en el Palacio de Justicia, así como a la Junta Nacional de Justicia, la Marina, la FAP y la Fiscalía de la Nación. Al final solo me quedaba por llamar al Dr. Flores de la Policía. Pensaba ‘él es de Cajamarca, es paisano del Presidente, quizá está con él».

Finalmente, Elvia Barrios comentó cómo es que cayó en cuenta de que el expresidente Pedro Castillo no contaba con ningún tipo de apoyo. «Al final, cuando el general Flores me dijo que estaba con la democracia, me pregunté: ¿entonces, quién lo apoya al señor Castillo? Además del Mensaje a la Nación que di, la sala plena de la Corte Suprema salió a dar un pronunciamiento. Luego me enteré de que el Congreso había vacado a Pedro Castillo y que habían elegido a Dina Boluarte como su sucesora. Tengo un buen recuerdo de mis colegas: su decisión en favor de la democracia», remarcó.

