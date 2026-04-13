Fallece candidato al Senado de Juntos por el Perú tras accidente en cierre de campaña

En la tarde de este lunes 13 de abril, el partido político Juntos Por el Perú (JP) informó a la ciudadanía que su candidato al Senado, Dante Castro, falleció luego de luchar por su vida durante tres días tras un acciente en su cierre de campaña en el Callao.

“Dante Castro Arrascue, candidato de JP, amigo y compañero de lucha, ha partido”, se lee en el comunicado oficial de la agrupación política.

Según testimonios recogidos por el medio La República, el candidato se encontraba subido a una comioneta junto a toda su caravana en un recorrido proselitista.

En un momento a otro, su vehículo aceleró abruptamente, lo que le tomó desprevenido. Producto de la fuerza de empuje, Carrasco cayó, produciéndose graves lesiones en el cuerpo al caer al suelo.

Fue atendido en el lugar del accidente y fue preparado para su internado en el Hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao. Permaneció hospitalizado bajo diagnostico reservado. Tristemente, las heridas agravaron y Carrasco sucumbió.

Tras su muerte, distintas personas que lo conocián, como catedráticos, escritores, estudiantes, políticos y lectores, reconocieron en distintas semblanzas su labor intelectual y sus logros, como su premio literario otorgado por la Casa de las Américas, en La Habana.

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