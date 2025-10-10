Fallece Miguel Kuczynski, hermano del expresidente

Miguel Kuczynski, hermano menor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y uno de sus más firmes defensores, falleció esta mañana en Lima tras complicaciones cardíacas. La noticia fue confirmada por personas cercanas al exmandatario, quien permanece en la capital debido al impedimento de salida del país dictado en su contra.

El economista, que residía en Londres, Inglaterra, viajó recientemente a Perú para visitar a su hermano, como solía hacerlo con frecuencia. Sin embargo, durante su estadía presentó problemas al corazón que lo llevaron a una operación de emergencia. Su salud se deterioró en los últimos días hasta su fallecimiento.

Miguel Kuczynski fue profesor de Economía en la Universidad de Cambridge y una figura muy respetada en el ámbito académico británico. A pesar de vivir fuera del país, mantenía un estrecho vínculo con su hermano mayor, a quien acompañó en los momentos más difíciles tras su renuncia a la presidencia en 2018.

Durante los últimos años, Miguel se convirtió en uno de los principales voceros del entorno familiar de PPK. En diversas entrevistas, denunció lo que consideraba una “persecución política” en contra del exmandatario, señalando que “el sistema judicial está manchado por acusar sin pruebas”. En más de una ocasión lamentó que su hermano no pudiera reencontrarse con su esposa en Estados Unidos debido a las restricciones judiciales.

El fallecimiento de Miguel ocurre pocas semanas después de que el Poder Judicial dispusiera abrir juicio oral contra Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. La Fiscalía solicita 35 años de prisión para el exmandatario, quien recientemente cumplió 87 años. Su hermano, hasta sus últimos días, se mantuvo firme en su defensa.

VIDEO RECOMENDADO