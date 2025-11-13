Fernando Rospigliosi aclara su respaldo a la policía frente a las protestas

El vicepresidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, hizo una precisión sobre su respaldo al trabajo de la Policía Nacional del Perú en medio de las manifestaciones, pues había indicado que “la policía debe reprimir a los manifestantes violentos”.

Ante ello, Rospigliosi, precisó que no se reprimirán a los manifestantes, sino los actos violentos: “Tienen que reprimir la violencia, no las manifestaciones. Las manifestaciones pacíficas no son reprimidas nunca por la policía, ellos tienen que actuar con firmeza ante la violencia”, comentó en el ‘Buenas Nuevas, Malas Nuevas’.

Respaldo a la @PoliciaPeru frente a manifestantes violentos que el viernes 14 y sábado 15 tratarán de producir desórdenes. No a la violencia de grupos extremistas y delincuenciales! pic.twitter.com/VlLQhTBZzD — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) November 13, 2025

Rospigliosi señala que no van a tolerar “a la gente que ataque a la policía con fuegos artificiales, piedras y más que en la última marcha dejaron a varios heridos”. Asimismo, la inteligencia policial ha identificado que los mismos grupos violentos que atacaron la última vez a la policía, también actuarán estos días

“Son grupos pequeños provenientes de diversos sectores, de universidades, de grupos extremistas de izquierda. La policía no va a usar armas letales en este tipo de manifestaciones, eso está claro”, agregó. Asimismo, Rospigliosi se refirió a la propuesta de ley que propone hasta 10 años de cárcel a los manifestantes que cubran sus rostros durante las marchas.

“Habrá que analizarlo. Yo creo que en las últimas manifestaciones, hay personas que van con escudos, pirotécnicos y más y hay otras que van a manifestar ciertos reclamos. Si van con escudos, cascos, máscaras es para generar violencia. Solo cuando hay violencia, la policía usa gases lacrimógenos en señal de defensa”, finalizó.

