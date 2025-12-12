Fiscalía archiva de manera definitiva el caso contra José Domingo Pérez y Rafael Vela

El Ministerio Público dispuso el archivo definitivo de las investigaciones que involucraban a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, ambos integrantes del Equipo Especial Lava Jato.

La decisión también alcanza a Gustavo Gorriti, Janett Talavera, Óscar Nieva y otros señalados en las pesquisas. Según la Fiscalía, tras revisar todos los tramos del expediente, no se encontraron elementos que permitan formular cargos penales.

Entre los casos archivados figuran las indagaciones sobre la continuidad de Vela en el Equipo Especial Lava Jato, la supuesta injerencia en decisiones del Jurado Nacional de Elecciones y otro tramo que señalaba una posible intervención a favor de la presidenta Dina Boluarte.

El Ministerio Público concluyó que no existe evidencia que acredite participación delictiva de los investigados, lo que motivó el cierre definitivo del proceso. Con esta resolución, quedan sin efecto todas las diligencias abiertas en torno a los mencionados funcionarios y colaboradores.

