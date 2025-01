Fiscalía inicia diligencias contra Julio Demartini: los delitos que se le imputan por caso Qali Warma

El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes, por presuntos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia, en el marco de las investigaciones por el caso Qali Warma.

Esta acción se deriva de su supuesta relación con Carlos Guillén Anchayhua, quien habría ofrecido sobornos a cambio de información sobre el caso Qali Warma, según reveló la Unidad de Investigación de Latina Noticias.

JULIO DEMARTINI DEBERÁ RESPONDER A FISCALÍA POR CASO QALI WARMA

Según la UDI de Latina Noticias, Noemí Alvarado recibió la visita de Carlos Guillén, quien se presentó como representante del ministro de Educación, Morgan Quero, y mostró mensajes para respaldar su cercanía con Quero y Demartini. Durante el encuentro, Guillén ofreció puestos de trabajo en el Estado a Alvarado y a su hermana, y mencionó que la presidenta Dina Boluarte estaba preocupada por el impacto del caso en su gobierno.

Por ello, la Fiscalía ha establecido un plazo de 90 días para llevar a cabo las diligencias necesarias, incluyendo la recolección de testimonios de Guillén, implicado en tráfico de influencias, y de Noemí Alvarado, excoordinadora de ventas de Frigoinca, empresa que habría entregado conservas en mal estado a Qali Warma.

Además, el Ministerio Público también estableció recabar, por intermedio del Cuarto Despacho de la primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la declaración ampliatoria de un colaborador eficaz y del ministro Demartini Montes, a quien se le imputa la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia.

JULIO DEMARTINI ESTÁ EVALUANDO SU PERMANENCIA EN EL CARGO

El ministro Julio Demartini ha negado categóricamente cualquier vínculo con la presunta red de corrupción entre la empresa Frigoinca y el programa de alimentación Qali Warma.

En declaraciones a un medio local, calificó las acusaciones como un intento de entorpecer las investigaciones en curso y afirmó estar dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Además, admitió estar evaluando su permanencia en el cargo.

«Estoy evaluando esto (renunciar al Midis) porque no puede ser que mi honor como ministro de Estado sea parte de una treta o investigaciones policiales penales. Lo evalúo y tendrá que ser cuando me siente con la presidenta de la República (Dina Boluarte). No quiero ver mi nombre manchado«, dijo.

