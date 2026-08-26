Fiscalía realiza diligencias en el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional por contrataciones y designaciones

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho) realizó diligencias urgentes en las sedes del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), como parte de una investigación relacionada con la contratación de Lourdes Morales Morote y la posterior designación de su hija, Sofía Aguayo Morales.

Según informó el Ministerio Público a través de sus redes oficiales, las diligencias tienen como finalidad recabar documentación vinculada a la contratación de Morales Morote en el Despacho Ministerial, así como a la designación de Aguayo Morales como gerente general de la Biblioteca Nacional del Perú.

🚨 #LoÚltimo | La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho) efectuó diligencias urgentes en las sedes del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional del Perú, con el objetivo de recabar documentación relacionada con la… pic.twitter.com/l4nfyZMJH3 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 26, 2026

Las acciones estuvieron a cargo de la fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo, quien encabezó las diligencias para obtener información y documentos que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjeron ambas decisiones.

El Ministerio Público precisó que la documentación recopilada será evaluada para determinar si los hechos materia de investigación revisten carácter penal y, de ser el caso, establecer las responsabilidades correspondientes.

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