¿Buscas renovar tu DNI?, Reniec lanza campaña gratuita en 23 regiones: conoce lugares, fechas y horarios

¿Quieres renovar tu principal documento de identidad? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) impulsa una campaña nacional que beneficiará a miles de ciudadanos. Conoce los puntos de atención, requisitos y cómo verificar el trámite de tu Documento Nacional de Identidad.

Beneficiarios y lugares de atención

Del 25 al 30 de agosto, el Reniec realiza una campaña de trámites y entregas gratuitas del Documento Nacional de Identidad (DNI) en 23 regiones del país. La jornada incluye asistencia registral para menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad. La atención se desarrolla en municipalidades, auditorios, locales comunales y plazas de armas.

Las regiones beneficiadas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Los ciudadanos pueden consultar las sedes específicas y horarios a través de las plataformas oficiales de la entidad y dando clic AQUÍ para acceder al registro.

DNI Electrónico 3.0 y vigencia del DNI azul

Durante las fechas programadas, la entidad también gestiona la entrega del DNI electrónico 3.0 para quienes hayan realizado el proceso correspondiente. Para confirmar si el documento se encuentra disponible para su recojo, los usuarios deben verificar que el estado del trámite figure al 100 % en la plataforma web del Reniec.

Por otro lado, la institución recordó que el DNI azul mantiene su validez para todo trámite hasta la fecha de caducidad indicada en el documento. Aunque el DNI azul ya no se emite, no se requiere un cambio obligatorio al DNI electrónico mientras continúe vigente. Asimismo, las personas mayores de 60 años con la denominación “No caduca” conservan la validez de su documento de forma permanente.

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