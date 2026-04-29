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Fiscalía sustentará pedido de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto por 18 meses

Política
Fiscalía sustentará pedido de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto por 18 meses
ybances@latina.pe
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El Ministerio Público informó que sustentará este jueves, a las 11:00 horas, el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el desarrollo de una investigación vinculada a los comicios generales del 12 de abril.

A través de sus canales oficiales, la Fiscalía precisó que la solicitud fue presentada por la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho).

Además de Corvetto, la medida también ha sido requerida para José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores, quienes son investigados por el presunto delito de colusión agravada.
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