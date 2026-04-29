Fiscalía sustentará pedido de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto por 18 meses
El Ministerio Público informó que sustentará este jueves, a las 11:00 horas, el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el desarrollo de una investigación vinculada a los comicios generales del 12 de abril.
A través de sus canales oficiales, la Fiscalía precisó que la solicitud fue presentada por la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho).
🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial anticorrupción (Primer Despacho) sustentará mañana, a las 11 a. m., su solicitud de impedimento de salida del país por 18 meses para Piero Corvetto, exjefe de la @ONPE_oficial, relacionado a los comicios generales del 12 de abril. pic.twitter.com/5P0GUAPZhk
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 29, 2026