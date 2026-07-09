Freddy Solano renuncia al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

Freddy Solano renunció al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo luego de ser señalado de utilizar un documento falso para ser contratado en el Estado. De acuerdo a una publicación en su cuenta personal de X (antes Twitter), esta decisión no representa un paso atrás o una renuncia a sus principios. Asegura que se retira del puesto con la “conciencia tranquila, la frente en alto y la satisfacción de haber actuado siempre con honestidad, responsabilidad y absoluto respeto por la ley”.

En la misiva, sostiene que estos cuestionamientos han generado un escenario político y mediático que “amenaza con desvíar la atención de las prioridades que el país exige al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”. Al respecto, afirmó que no cometió ningún acto contrario a la ley, la ética o los deberes inherentes a la función que le fue confiada. “Mi conducta ha estado siempre guiada por la integridad, el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico y la vocación de servicio al país”.

“Confío plenamente en que la verdad será esclarecida en el marco del debido proceso. Quienes me conocen saben que mi vocación de servicio no depende de un cargo. Seguiré trabajando con la misma convicción, defendiendo los valores en los que creo y contribuyendo, desde cualquier espacio, al desarrollo del Perú y al bienestar de todos los peruanos. Gracias a quienes depositaron su confianza en mí y acompañaron este camino. Los cargos son temporales; el compromiso con el país, la integridad y la vocación de servicio permanecen”, se lee líneas más abajo en su documento.

9, 2026

Finalmente, el titular del MTPE expresa que se retira con la conciencia tranquila y con la “serenidad de quien ha actuado conforme a sus convicciones y a los principios que han guiado toda su trayectoria en el servicio público”. “Mi compromiso con el Perú permanece inalterable y continuaré defendiendo mi honor y mi buen nombre por las vías que el Estado de derecho garantiza a todos los ciudadanos, con la certeza que la verdad prevalecerá”, concluye.

EL CASO QUE LO INVOLUCRA

La renunciado de Solano llega luego de que se revelara que el ahora exministro entregó un supuesto certificado falso para ser nombrado titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023. El certificado laboral, que tenía como fecha el 30 de noviembre de 2017, establece que él habría ejercido el cargo de jefe legal de la empresa de courier JCU S.R.L., desde septiembre de 2016 hasta noviembre de 2017.

En el 2024, Latina Noticias difundió que, antes de ser nombrado en ese puesto, el exfuncionario recibió un procedimiento administrativo sancionador por presunta negligencia cuando ejercía de subintendente de sanción en Lima Metropolitana. En el caso, se le imputó de haber permitido la prescripción de presuntamente al menos tres multas a empresas sancionadas, entre ellas, las firmas A & N Unidos y Product-Perú. Esto derivó en un expediente tardío y, en consecuencia, en un perjuicio económico a la Sunafil.

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