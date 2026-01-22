Fuerza Popular no apoyará censura de José Jerí: Dicen no sumarse al “coro desestabilizador”

El partido Fuerza Popular anunció oficialmente que no respaldará, por el momento, ninguna moción de censura o vacancia contra el presidente José Jerí. A través de un pronunciamiento, la agrupación liderada por Keiko Fujimori descartó sumarse a sectores que calificó como “desestabilizadores”.

Pese a su negativa de remover al jefe de Estado, la bancada naranja subrayó que las explicaciones de Jerí sobre sus polémicas visitas a diversos locales no han sido satisfactorias. Por ello, instaron a que el Congreso y el Ministerio Público prosigan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

“No participamos en especulaciones electorales. El Perú exige madurez política y soluciones ante el avance de la pobreza y la inseguridad”, dicta el documento oficial.

Fuerza Popular enfatizó que su prioridad actual es el orden nacional para combatir la delincuencia. No obstante, dejaron abierta la posibilidad de cambiar su postura si aparecen pruebas contundentes.

“No hacemos especulación electoral. Por eso, no vamos a sumarnos al coro desestabilizador de siempre:caviares, comunistas y, ahora, los pseudo ‘moralistas de derecha’. Sin embargo, dejamos constancia de que, si en el futuro surge algún hecho o situación que haga insostenible la permanencia del presidente Jerí, haremos lo que corresponda en ese momento”, remarcó Fuerza Popular.

