George Forsyth sobre posibles injerencias de llegar a Presidente: “El que va a gobernar soy yo”

El candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, marcó distancia de las polémicas que rodean a su partido, Somos Perú, y reafirmó su liderazgo de cara a las Elecciones 2026.

En una reciente entrevista para el podcast El Espejo de Latina Noticias, el exalcalde de La Victoria aseguró que el partido ha evolucionado desde sus raíces municipalistas hacia una estructura nacional sólida.

Respecto al cuestionado paso de José Jerí por la Presidencia de la República, George Forsyth fue enfático en señalar que dicha situación fue responsabilidad del actual Parlamento. “El pueblo entiende que Jerí no fue propuesto como candidato presidencial, sino al Congreso. Fue este Congreso corrupto el que lo puso ahí”, afirmó.

En esa misma línea, el candidato aseguró que su campaña mantiene la línea fundacional de Alberto Andrade, enfocada en el orden y el trabajo social por los más necesitados.

FORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LAS MAFIAS

George Forsyth destacó que su perfil se diferencia del político tradicional por su formación técnica y su experiencia en seguridad. Entre sus credenciales mencionó ser administrador de empresas con dos maestrías y capitán del Ejército con estudios en planeamiento militar estratégico.

Asimismo, recordó su gestión en La Victoria como prueba de su capacidad ejecutiva: “Lo que dije, lo hice. Fui frontal contra las mafias a pesar de las amenazas de muerte. Soy de los pocos que cumple su palabra”, subrayó.

Y sobre la presidenta de Somos Perú, Patricia Li, Forsyth reconoció su labor en el crecimiento territorial de la agrupación y su trabajo con las ollas comunes, pero aclaró la jerarquía de mando ante un eventual gobierno.

“Ella se dedicará al partido, que es lo que ama. El que va a gobernar soy yo“, sentenció, descartando cualquier injerencia externa en la toma de decisiones del Ejecutivo.

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