Gobierno aprueba medidas extraordinarias de austeridad y eficiencia del gasto público: los principales detalles

El Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia N.º 008-2025, una norma que establece medidas extraordinarias de austeridad y eficiencia en el gasto público con el objetivo de optimizar el uso de los fondos estatales, priorizar inversiones en ejecución y fortalecer la sostenibilidad fiscal. Con esta disposición, el Ejecutivo espera generar un ahorro estimado de S/ 1.200 millones durante el presente ejercicio fiscal, contribuyendo así al cumplimiento de la meta de déficit de 2,2% del PBI proyectada para el 2025.

¿CUÁLES SERÁN LAS MEDIDAS?

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, explicó que estas acciones buscan asegurar que los recursos públicos sean utilizados con responsabilidad.

Entre las medidas más relevantes, el decreto dispone tres acciones prioritarias: fijar un plazo máximo de siete días para aprobar transferencias financieras; reducir el gasto en bienes y servicios no esenciales —como publicidad, eventos, consultorías y servicios diversos—; y concentrar la inversión en proyectos en ejecución, evitando así interrupciones en obras y servicios públicos. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá redirigir los fondos ahorrados a la Reserva de Contingencia, para atender emergencias sin afectar el equilibrio fiscal.

La norma también señala que solo se priorizarán proyectos con expediente técnico aprobado o contrato firmado, lo que permitirá garantizar la continuidad de obras en curso y evitar nuevos compromisos que no cuenten con respaldo técnico ni financiero.

Con estas disposiciones, el Gobierno busca reforzar la disciplina fiscal, sostener la confianza de los inversionistas y mantener el grado de inversión del país, lo que a su vez permitirá destinar más recursos a programas sociales y a la reactivación económica.

VIDEO RECOMENDADO