Gobierno confirma que se reinició la distribución de gas natural tras reparación total del ducto de Camisea

El presidente José María Balcázar ofreció una conferencia de prensa junto al Consejo de Ministros para anunciar que se logró cumplir con el plazo previsto tras concluirse los trabajos de reparación de los ductos de gas natural de Camisea, ubicada en Megantoni, Cusco.

El mandatario señaló que la crisis energética, provocada por una explosión registrada en la estación de válvulas del kilómetro 43 (KP 43) el pasado 1 de marzo, fue superada en su totalidad y que se reinició el transporte de gas de forma integral desde las 6:00 a.m. de hoy.

Asimismo, sostuvo que el suministro de gas en los grifos se está restableciendo gradualmente, al igual que el abastecimiento para el sector transporte como mototaxis, cústers, taxis y todos los vehículos que usan GNV.

Respecto al sector productivo, el jefe de Estado señaló que entre hoy viernes 13 y mañana sábado 14 de marzo culminarán la habilitación del suministro para las industrias.

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