Gobierno de Dina Boluarte lleva más de 15 días sin promulgar ley que restablece la detención preliminar

A pesar de que el Pleno del Congreso de la República aprobó hace 15 días restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia, en el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no se promulga tal norma para que entre en vigencia otra vez. Recientemente, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, justificó tal demora.

“La lucha contra la criminalidad es una tarea de todos y en ese sentido hemos recibido una serie de normas como usted menciona que ya han sido y son objeto de análisis. El propio premier ha mencionado que están dentro del plazo y pronto tendrán el resultado de la opinión del Ejecutivo sobre esta autógrafa”, mencionó ante los medios de comunicación.

Como se recuerda, esta ley modificaba diversos artículos del Código Penal y del nuevo Código Procesal Penal para que fiscales y jueces estén prohibidos de solicitar y dictar detención preliminar y prisión preventiva contra policías en caso de herir o dar muerte a un delincuente en operativos o acciones contra el crimen. De no proceder así, serán sancionados.

Sin embargo, lo llamativo es que al final de la norma se incluye una disposición que deroga un inciso del artículo 261 del Código Procesal Penal, que se refiere a la detención preliminar en caso de no flagrancia.

Actualmente, un juez puede dictar detención preliminar, a solicitud de la Fiscalía, contra una persona que es investigada por presuntamente cometer un delito mayor a los 4 años, porque existe el riesgo de que fugue, obstruyendo así a la justicia.

Según el abogado penalista James Rodríguez, la norma podría haber sido usada por miembros de organizaciones criminales para evadir a la justicia. «Se deja sin efecto un artículo importante que da una puerta abierta para que organizaciones criminales y bandas delincuenciales puedan hacer uso de esta ley«, advirtió.

CUESTIONAMIENTO DE LA FISCALÍA

Desde el Ministerio Público hubo cuestionamientos contra el Congreso de la República. “Hago un llamado no para que se derogue la ley de inmediato, sino para que se declare un periodo de vacatio legis; que la ley siga promulgada, pero que no surja efecto mientras no se examine, eso es duro golpe en la lucha contra la seguridad ciudadana”, manifestó Víctor Cubas, vocero de la Fiscalía.

“Eso perjudica la lucha contra toda forma de delincuencia común organizada, la corrupción, los delitos más graves van a poder realizarse libremente. la policía está atada de manos con eso. La prisión preventiva fue reclamada por la policía por años para luchar contra la delincuencia”, señaló.

