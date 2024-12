Superó a Pedro Castillo: Dina Boluarte termina el 2024 con nueve investigaciones fiscales abiertas

Unidad de Investigación (UDI)

Cuando Pedro Castillo fue arrestado por el presunto delito de rebelión y conspiración, al promover un golpe de estado, pesaban sobre él otras cuatro carpetas penales. En total, durante su gobierno (2021-2022) acumuló cinco casos fiscales. Hoy la presidenta Dina Boluarte lleva el récord de nueve carpetas abiertas.

Su antecesor, Pedro Castillo, estuvo en la mira de la Fiscalía de la Nación por los casos de 1) Confesiones de Sada Goray 2) Remoción del ministro Mariano Gonzáles Fernández 3) Ascensos irregulares en la PNP 4) Acumulación de los casos Tarata-PetroPerú-Anguía y 5) Promoción del golpe de estado.

Dina Boluarte, por su parte, es investigada por casi el doble de casos. Acá la lista de las nueve carpetas que públicamente ha informado la Fiscalía de la Nación, tienen como investigada a la presidenta.

Caso Cofre: Se investiga el presunto delito de encubrimiento personal, por el supuesto uso del vehículo presidencial en ayuda al prófugo Vladimir Cerrón.

Caso de cirugía: Se investiga el presunto delito de abandono de cargo al no comunicar sobre su posible impedimento temporal para ejercer sus funciones presidenciales, entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023.

Muertes en protestas sociales, caso 1: Patricia Benavides denunció constitucionalmente a Dina Boluarte por el delito de homicidio calificado, junto a sus ministros, por la muerte de 5 manifestantes.

Muertes en protestas sociales, caso 2: Juan Carlos Villena denunció constitucionalmente a Boluarte por el presunto delito de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, a título de comisión por omisión, en relación a la muerte de 44 personas y 116 heridos, producto de las protestas.

Rolex, caso 1: Se le investiga por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, porque habría recibido como «donaciones» relojes Rolex y joyas de parte de Wilfredo Oscorima, a cambio de decretos y leyes otorgando presupuesto para la región Ayacucho.

Rolex, caso 2: Se le investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar, porque habría omitido informar el ingreso de joyas en su declaraciones juradas de bienes y rentas, así como por aumentar de manera injustificada su patrimonio.

Caso Patricia Benavides: Se le investiga por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, porque habría sostenido reuniones -relatadas por Jaime Villanueva- con Patricia Benavides para el intercambio de favores.

Caso EFICCOP-PNP: Se le investiga por el presunto delito de encubrimiento personal y abuso de autoridad, luego de la desactivación del Grupo Especial de la Policía Nacional que colaboraba con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, en medio de la investigación fiscal a su hermano.

Caso campaña 2021: Se le investiga por los presuntos delitos de financiamiento prohibido a organizaciones políticas y por lavado de activos en la recaudación de fondos para la campaña de Perú Libre 2021. Por entonces ella fue secretaria de economía del Comité Regional de Lima Metropolitana.

Delia Espinoza, la actual fiscal de la Nación, indicó en entrevista con Punto Final que además de estos casos hay otras carpetas penales en calificación producto de denuncias ciudadanas.

“No es que las carpetas se abren inmediatamente, primero se verifica la información. No solo por el hecho de una noticia se abre la investigación, no, primero tiene que darle visos de un mérito, de una necesidad de investigación. No es automático”, señaló Espinoza.

