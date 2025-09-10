Gobierno descarta tener lista carta para que el Perú se retire de la Corte IDH

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó este miércoles que exista una carta o proyecto formal para retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Precisó que el Ejecutivo solo se encuentra en una etapa inicial de evaluación, y que cualquier decisión recaerá en el Ministerio de Justicia y la Cancillería.

La aclaración surge luego de que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, señalara en la ONU que el Gobierno analizaba la permanencia del país en el SIDH, tras la resolución de la Corte IDH que ordena suspender la aplicación de la Ley de Amnistía.

“No hay ninguna carta ni proyecto de carta sobre el particular”, enfatizó Eduardo Arana en conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. El premier recalcó que el análisis actual es únicamente técnico y jurídico, y que cualquier acción futura será definida por los sectores competentes.

CRÍTICAS DEL GOBIERNO A LA CORTE IDH

Eduardo Arana también cuestionó la reciente resolución de la Corte IDH por ordenar al Perú no aplicar la Ley de Amnistía en los casos Barrios Altos y La Cantuta. El premier afirmó que ello supone una intromisión en la autonomía judicial peruana.

El jefe del gabinete sostuvo que el control difuso o de convencionalidad es atribución de cada juez y no debe ser condicionado por instancias supranacionales. “Lo que me extraña es que una corte se haya permitido decirles a los jueces del Perú cómo deben sentenciar”, remarcó.

Como se recuerda, la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso en agosto, ha recibido críticas de la Corte IDH, la ONU y diversos organismos de derechos humanos. El tribunal regional consideró que dicha norma vulnera el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación.

En respuesta, Juan José Santiváñez planteó revisar la continuidad del país en el sistema interamericano, lo que generó preocupación en la comunidad internacional.

