Gobierno presenta al Congreso la Ley de Presupuesto 2026 por S/ 257 millones: estos son los sectores más beneficiados

En cumplimiento del plazo constitucional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Consejo de Ministros aprobó de manera unánime el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. Esta iniciativa incluye también los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento.

El monto asciende a S/ 257, 562 millones, lo que representa un incremento del 2,2 % respecto al presupuesto institucional de apertura de 2025. Permitirá consolidar la ejecución de obras en infraestructura educativa, salud, transporte y seguridad ciudadana, así como fortalecer los programas sociales.

El Proyecto de Presupuesto 2026 se ha diseñado bajo criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, con una meta de déficit de 1,8 % del PBI. Desde el inicio, asigna recursos a los gobiernos regionales y locales, reduciendo la necesidad de transferencias durante la ejecución. El presupuesto de los gobiernos regionales se incrementó en 8,6 %, y el de los gobiernos locales —que incluye el aumento del FONCOMUN en el marco de la Ley N.º 32387— creció en 3,0 %. Se garantiza la continuidad de inversiones en los tres niveles de gobierno, así como los incrementos salariales ya autorizados por ley.

SECTORES MÁS BENEFICIADOS Más de la mitad del presupuesto se concentrará en las funciones de educación, salud, transporte, previsión social, orden público y seguridad. En educación, se destinan S/ 19 658 millones para remuneraciones docentes y S/ 423 millones para culminar el Proyecto Escuelas Bicentenario. En salud, S/ 2 229 millones financiarán el mejoramiento de hospitales, y S/ 2 535 millones, la continuidad del aseguramiento universal. En transporte, destacan S/ 2 695 millones para la ejecución de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, el inicio de las Líneas 3 y 4, y el Ferrocarril Lima–Ica. En seguridad ciudadana, se asignan S/ 5 140 millones para intervenciones policiales y S/ 1 009 millones para investigación y equipamiento criminalístico. Asimismo, los gobiernos regionales y locales reciben más de S/59.000 millones y S/34.000 millones, respectivamente.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, precisó que “el presupuesto 2026 es una herramienta que refleja la visión de un Estado moderno y responsable: descentralizado, con prioridades claras y enfocado en cerrar brechas sociales y de infraestructura. Cada sol invertido estará orientado a garantizar más y mejores servicios para la ciudadanía, con énfasis en salud, educación y seguridad”.