Gobierno presenta proyecto para prevenir y luchar contra los incendios forestales

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República para prevenir y luchar contra los incendios forestales que han sucedido en los últimos días en distintas regiones del interior del país. En la iniciativa se establece la sanción que recibirá aquella persona que provoque este tipo de tragedia.

«El que provoque incendio forestal sobre bosques, formaciones boscosas u otros recursos forestales, sean naturales o plantaciones, será reprimido con privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años. Si el agente obra por culpa, la pena será no menor de cuatro años ni mayor de seis años», se lee en el documento enviado por el Ejecutivo al Parlamento.

Lo antes expuesto parte de la modificación del artículo 310, donde se habla sobre los delitos contra los bosques o formaciones boscosas. Además, se añade una modificación en el numeral C del citado dispositivo legal:

1. Si el incendio forestal es provocado o realizado en un momento en el que las condiciones climatológicas o de/terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación del mismo.

2. Si altera significativamente las condiciones de vida animal o vegetal, o afecta a alguna área natural protegida o su zona de amortiguamiento o áreas de conservación regional.

3. Si afecta a zonas próximas a núcleos de población o a lugares habitados.

4. Si producen grandes o graves efectos erosivos en /los suelos.

5. Si se busca obtener un beneficio económico con el efecto de/incendio.

Proyecto de ley del Gobierno para prevenir los incendios forestales.

NO BRINDARÁN TÍTULO DE PROPIEDAD

La semana pasada, la presidenta Dina Boluarte informó que no se otorgará títulos de propiedad en las zonas afectadas por los incendios forestales.

“Por la zona de Awajún, que es una zona reservada, ahí se pudo notar, que al parecer la intencionalidad del incendio es para agrandar los espacios agrícolas, porque está todo un terreno está sembrado, y el incendio sigue para la zona donde están nuestros bosques”, resaltó.

“Vamos a tratar en el Consejo de Ministros un marco legal para que estas zonas afectadas por los incendios no se va a reconocer como áreas de cultivos, ni de agricultura menos se va a otorgar títulos de propiedad, porque no es justo que personas con intención que se dedican no una agricultura familiar, esto es agricultura a gran escala”, añadió.