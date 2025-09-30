Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Política

Gobierno promulga ley que sanciona con 9 años de prisión la venta y uso ilegal de chips móviles

Política
jcastillo@latina.pe
jcastillo@latina.pe
Compartir

El Gobierno promulgó la Ley N.º 32451, que modifica la Ley de Delitos Informáticos (30096) y el Código Penal (D. Leg. 635) para enfrentar la activación ilegal de líneas móviles y la venta de chips fraudulentos. Estas prácticas suelen estar vinculadas a delitos como extorsión, estafa y suplantación de identidad.

La norma incorpora el artículo 9-A a la Ley 30096, que sanciona con cuatro a ocho años de prisión e inhabilitación a quienes activen una línea sin autorización del titular, mediante datos falsos o sistemas informáticos.

También modifica el artículo 222-B del Código Penal, que ahora castiga con cinco a nueve años de cárcel la venta, distribución o facilitación de SIM activadas irregularmente. Incluso los compradores o poseedores podrán recibir penas de cuatro a ocho años.

Además, se añade el artículo 272-B, que tipifica como delito la venta ambulatoria o en la vía pública de servicios móviles sin autorización, imponiendo sanciones de uno a cuatro años de prisión y multas de hasta 730 días-multa.

Con estas modificaciones, el Estado busca cerrar vacíos legales que permitían el uso de chips sin trazabilidad y responsabilizar penalmente tanto a proveedores como a usuarios. El objetivo es reforzar la lucha contra el crimen y fortalecer la seguridad ciudadana.

La medida responde a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: el uso de líneas móviles en delitos a distancia. Según cifras oficiales, gran parte de las denuncias por extorsión y estafa están vinculadas a SIM registradas con datos falsos, lo que complicaba la identificación de los responsables.

En suma, la ley endurece las sanciones y busca desalentar la demanda de chips irregulares, enviando un mensaje claro: quienes los comercialicen o utilicen enfrentarán severas consecuencias penales.

 

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo