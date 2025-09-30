Gobierno promulga ley que sanciona con 9 años de prisión la venta y uso ilegal de chips móviles

El Gobierno promulgó la Ley N.º 32451, que modifica la Ley de Delitos Informáticos (30096) y el Código Penal (D. Leg. 635) para enfrentar la activación ilegal de líneas móviles y la venta de chips fraudulentos. Estas prácticas suelen estar vinculadas a delitos como extorsión, estafa y suplantación de identidad.

La norma incorpora el artículo 9-A a la Ley 30096, que sanciona con cuatro a ocho años de prisión e inhabilitación a quienes activen una línea sin autorización del titular, mediante datos falsos o sistemas informáticos.

También modifica el artículo 222-B del Código Penal, que ahora castiga con cinco a nueve años de cárcel la venta, distribución o facilitación de SIM activadas irregularmente. Incluso los compradores o poseedores podrán recibir penas de cuatro a ocho años.

Además, se añade el artículo 272-B, que tipifica como delito la venta ambulatoria o en la vía pública de servicios móviles sin autorización, imponiendo sanciones de uno a cuatro años de prisión y multas de hasta 730 días-multa.

Con estas modificaciones, el Estado busca cerrar vacíos legales que permitían el uso de chips sin trazabilidad y responsabilizar penalmente tanto a proveedores como a usuarios. El objetivo es reforzar la lucha contra el crimen y fortalecer la seguridad ciudadana.

La medida responde a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: el uso de líneas móviles en delitos a distancia. Según cifras oficiales, gran parte de las denuncias por extorsión y estafa están vinculadas a SIM registradas con datos falsos, lo que complicaba la identificación de los responsables.

En suma, la ley endurece las sanciones y busca desalentar la demanda de chips irregulares, enviando un mensaje claro: quienes los comercialicen o utilicen enfrentarán severas consecuencias penales.

