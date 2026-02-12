Gobierno publica norma para la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos

Como parte de una estrategia integral en la lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana, el Gobierno publicó la norma que autoriza la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El Decreto Legislativo Nº 1735 fue publicado este jueves 12 de febrero en el diario oficial El Peruano con el objetivo de mejorar la eficiencia y celeridad de manera articulada de la respuesta del Estado frente a delitos como el sicariato y la extorsión a las empresas de transporte público y transporte de mercancías, así como para brindar protección a la víctima.

La norma señala que es de suma importancia la creación de este organismo debido a que el sistema de justicia penal se encuentra con una alta sobrecarga procesal, que no le permite atender con urgencia dichos casos; por ello, se busca“optimizar la investigación, el procesamiento y las sanciones penales contra la extorsión y sus delitos conexos, promoviendo la celeridad y la efectividad de las actuaciones de los operadores de justicia, el fortalecimiento de sus capacidades, el respeto irrestricto de los derechos y garantías de las partes procesales, así como la protección de la víctima”.

Así, su implementación será un modelo interinstitucional, pues promoverá un trabajo en conjunto entre el Ministerio Público, unidades policiales, juzgados defensores públicos y demás involucrados, para que las investigaciones avancen con rapidez y las víctimas reciban justicia y la reparación económica pertinente.

La creación del SEEDC será una herramienta más para la lucha contra la criminalidad organizada, en un contexto en el que los asesinatos contra conductores, las amenazas y la inseguridad avanza a paso acelerado en nuestro país.

