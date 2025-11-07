Gobierno deja en suspenso otorgar salvoconducto a Betssy Chávez: aquí los detalles

El Gobierno decidió dejar en suspenso la decisión de otorgar un salvoconducto a Betssy Chávez luego de que México le diera asilo político. De esta manera, la expresidenta del Consejo de Ministros y excongresista no podrá abandonar hoy la embajada mexicana ni tomar un avión rumbo al país norteamericano.

A través de un comunicado, la Cancillería indicó que al evaluar la solicitud de salvoconducto para Betssy Chávez se realizaron consultas internas y externas con juristas de toda la región y que una primera conclusión a la que han llegado es que “se ha producido una evolución negativa” de la Convención de Caracas de 1954 que aborda los pedidos de asilo diplomático.

El comunicado enfatiza que “se ha constatado en distintos casos -no solo vinculados al Perú-, que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política“.

En esa misma línea, señala que “planteará a los países miembros de la OEA una propuesta de modificación” de la mencionada convención para que “el imperio de la ley sea respetado por todos”.

Finalmente, menciona que “oportunamente se dará a conocer el resultado de estas gestionas” y que “culminado este proceso, el Gobierno peruano tomará las decisiones que correspondan”.

Como se recuerda, el lunes 3 de noviembre, Betssy Chávez llegó a la Embajada de México y pidió asilo político a ese país. A modo de respuesta, el Gobierno Peruano rompió relaciones diplomáticas de manera formal con ese país.

La expresidenta del Consejo de Ministros es acusada de rebelión debido al frustrado golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo. Ella estuvo con prisión preventiva, pero después de varios meses el Tribunal Constitucional dispuso su liberación al considerar que fue víctima de una detención arbitraria.

Noticia en desarrollo.