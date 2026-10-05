Gobierno solicita al Senado autorizar viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España
El Poder Ejecutivo envió formalmente un oficio a la Mesa de Partes del Senado para solicitar la autorización de salida del territorio nacional de la presidenta Keiko Fujimori, con el fin de cumplir una agenda de trabajo en el extranjero.
El requerimiento ministerial, aprobado en la sesión del Consejo de Ministros del pasado 2 de octubre, da inicio al trámite parlamentario correspondiente que deberá ser evaluado por el Pleno de la Cámara Alta.
¿CUÁLES SON LAS RAZONES DEL VIAJE?
La primera parada oficial de la mandataria está proyectada para realizarse del 28 al 31 de octubre con destino a San Salvador, atendiendo a una invitación directa cursada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Esta visita bilateral, que ya había sido coordinada previamente por el canciller Carlos Espá, busca estrechar lazos diplomáticos y concretar un encuentro privado de trabajo entre ambos jefes de Estado.
Durante su estancia en el país centroamericano, la jefa de Estado sostendrá reuniones bilaterales con los titulares de las carteras de Justicia, Seguridad, Salud y Educación. La agenda oficial en El Salvador incluye además recorridos técnicos e inspecciones a instalaciones clave para la gestión pública, entre los que destacan la visita al emblemático Centro de Confinamiento del Terrorismo y al moderno Hospital Rosales.
Posteriormente, la presidenta planea trasladarse a Madrid, España, en un segundo viaje oficial comprendido entre el 2 y el 6 de noviembre. En la capital española, la mandataria representará al país en la trigésima edición de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuyos eventos centrales y plenarias de discusión están fijados para los días 4 y 5 del mismo mes.
¿CUÁL ES EL PROCESO?
El expediente de solicitud de viaje será revisado en la próxima reunión de la Junta de Portavoces del Senado para coordinar su priorización y pase al Pleno. Se prevé que el debate parlamentario y la votación final sobre la licencia de salida del país se lleven a cabo este miércoles 7 de octubre durante la sesión plenaria programada.
De recibir el respaldo del Senado, la comitiva presidencial afianzará su posicionamiento internacional mediante esta doble gira, articulando acuerdos en materia de seguridad ciudadana e infraestructura hospitalaria en Centroamérica, e integrándose a la vez en el foro iberoamericano de mayor relevancia política de la región.