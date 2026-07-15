Gremios empresariales piden observar ley que permite ausentarse del trabajo los sábados por motivos religiosos

Representantes de la micro, pequeña y mediana empresa expresaron su preocupación por la aprobación de una norma que establece el sábado como día no laborable compensable para trabajadores cuya confesión religiosa considere esa fecha como día de descanso o de guardar.

Los gremios señalaron que, si bien respaldan la libertad religiosa reconocida por la Constitución, consideran que la medida trasladará una carga operativa y económica a las empresas. La preocupación surge luego de que el Congreso aprobara una iniciativa que permite a determinados trabajadores ausentarse de sus labores los sábados por motivos religiosos, siempre que recuperen las horas dejadas de trabajar dentro de los diez días naturales posteriores o en la oportunidad que determine el empleador.

Según el comunicado, la norma podría generar impactos en sectores donde los sábados representan uno de los días de mayor actividad económica. Entre ellos mencionan comercio, industria, manufactura, salud, logística, transporte, turismo, restaurantes, panadería, agroindustria y servicios.

Los representantes empresariales sostienen que la ausencia de personal durante esa jornada podría dificultar la organización de turnos, el cumplimiento de contratos, la atención a los consumidores y la continuidad de las operaciones. Asimismo, advierten que el efecto sería más significativo para las micro y pequeñas empresas, debido a que muchas no cuentan con personal de reemplazo ni con recursos suficientes para asumir costos adicionales.

La ley establece que el trabajador deberá informar al empleador, al inicio de la relación laboral, la confesión religiosa a la que pertenece y acreditar dicha condición mediante una constancia emitida por la autoridad correspondiente de su organización religiosa. Además, deberá precisar si su día de descanso o de guardar coincide con el sábado.

PIDEN OBSERVAR NORMA

En el pronunciamiento, los gremios también manifestaron que la medida genera un tratamiento diferenciado entre trabajadores que podría afectar la planificación interna de las empresas. Añadieron que, a su juicio, no existe evidencia de un problema generalizado que justifique la regulación en los términos aprobados por el Congreso.

Por ello, exhortaron al Poder Ejecutivo a observar la ley y promover un diálogo con los sectores involucrados. Según indicaron, el objetivo debería ser encontrar mecanismos que permitan garantizar el ejercicio de la libertad religiosa sin afectar la competitividad, el empleo formal ni el normal funcionamiento de las empresas.

La norma aprobada no crea un nuevo feriado ni establece un día de descanso remunerado adicional. Su alcance se limita a reconocer la posibilidad de que trabajadores pertenecientes a determinadas confesiones religiosas se ausenten los sábados por motivos de fe, siempre bajo la condición de recuperar posteriormente las horas no laboradas. Mientras tanto, los gremios empresariales han solicitado que la medida sea revisada antes de su eventual entrada en vigencia.

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