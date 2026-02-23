Hernando de Soto será el nuevo premier: reacciones divididas de partidos políticos y congresistas

El nombramiento de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros, anunciado por el presidente encargado José María Balcázar, ha generado diversas reacciones en el ámbito político. La designación fue confirmada a través de las redes sociales de la Presidencia del Perú, tras lo cual distintas bancadas y congresistas expresaron su postura.

RESPALDO DE ALIANZA PARA EL PROGRESO

Uno de los primeros pronunciamientos llegó desde Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña. Mediante un comunicado oficial, la agrupación destacó el perfil técnico y la trayectoria de De Soto en materia económica.

“La decisión tomada por el actual mandatario es una muestra clara de un equilibrio técnico-político en la toma de decisiones de políticas públicas orientadas a fortalecer la economía como pilar del crecimiento sostenido”, señaló APP, que además expresó su disposición a mantener el diálogo y el trabajo coordinado con el nuevo gabinete.

COMUNICADO pic.twitter.com/cazgw47ZXA — Alianza Para el Progreso (@Peru_APP) February 23, 2026

Cabe recordar que durante las gestiones de Dina Boluarte y José Jerí, integrantes y excandidatos vinculados a APP formaron parte del Consejo de Ministros.

REACCIÓN DE CONGRESISTAS

No todas las reacciones fueron favorables. La congresista Ruth Luque manifestó su desacuerdo a través de redes sociales, señalando que el Gobierno debería priorizar la atención de la crisis de seguridad ciudadana y el apoyo a los damnificados por las lluvias.

“No es posible que se anuncien ‘acciones simbólicas futuras’ cuando la prioridad debe ser la protección inmediata de la vida y la atención urgente a quienes hoy están en peligro”, escribió, cuestionando lo que considera una falta de enfoque en los problemas más urgentes del país.

Por su parte, el congresista Edward Málaga calificó el nombramiento como “extraño”, aunque lo consideró una “señal positiva” para la estabilidad económica. Según indicó, la presencia de De Soto podría contribuir a preservar el modelo económico y dar paso a un gabinete de “ancha base”.

No obstante, Málaga se mostró expectante respecto a la conformación del resto del Consejo de Ministros y a si el nuevo primer ministro logrará manejar los equilibrios políticos que suelen influir en la distribución de carteras. “Quedamos atentos a las primeras posturas y medidas”, señaló.

NUEVA GABINETE: ESTE MARTES 24

La designación de Hernando de Soto ha dividido opiniones entre quienes resaltan su perfil técnico y quienes cuestionan la falta de énfasis en los problemas sociales inmediatos. El nuevo gabinete será puesto a prueba desde su juramentación prevista para este 24 de febrero, en un contexto marcado por la inseguridad, las emergencias climáticas y la necesidad de estabilidad política.

