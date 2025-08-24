Temas
Política

Hospital de Policía en crisis: pacientes esperan hasta 2026 por una cita, mientras especialistas atienden en Palacio

Política
jcastillo@latina.pe
Punto Final reveló la crítica situación que atraviesan los asegurados del Hospital de Policía Luis N. Sáenz: citas médicas con hasta dos años de espera, falta de especialistas y servicios al borde del colapso.

El suboficial en retiro Ermilio Vega Bello, quien sirvió durante 31 años en la institución, denunció que en noviembre de 2024 solicitó una consulta médica y esta fue programada recién para marzo de 2026. “Esto es un abuso, una burla”, expresó. Casos como el suyo se repiten entre miles de pacientes, quienes deben esperar meses o incluso años para recibir atención médica.

¿DÓNDE NACE EL PROBLEMA?

El origen del problema radica en la escasez de especialistas. Documentos internos muestran que varios médicos han sido destacados a otras entidades, incluido el Palacio de Gobierno, donde atienden a la presidenta Dina Boluarte y a su entorno. Entre ellos figuran endocrinólogos, neurólogos, cardiólogos, terapistas físicos y enfermeros, cuya ausencia afecta directamente a áreas críticas del hospital.

El área de Endocrinología atiende más de 3.400 consultas mensuales y mantiene listas de espera que alcanzan hasta siete meses y, en algunos casos, superan los dos años. La administración ha solicitado el retorno del endocrinólogo destacado a Palacio para evitar el colapso del servicio.

Neurología enfrenta una situación similar: tres especialistas dejaron de atender por estudios o enfermedad, y otro saldrá de vacaciones en octubre. Esta situación obligará a cerrar consultorios en el turno tarde, suspender teleconsultas y derivar a pacientes mayores de 65 años a hospitales geriátricos.

El drama se refleja en testimonios como el de Rosario Pizarro, esposa de un policía retirado con problemas cardíacos y neurológicos. “Sé que en cualquier momento me voy a quedar ahí… Una vez necesitaba un cardiólogo y me atendió una dermatóloga”, relató.

Un neurólogo del hospital confirmó que la crisis podría aliviarse si el especialista destacado a Palacio regresara a su puesto, pero hasta ahora no hay respuesta positiva.

Ante la consulta de Punto Final, Palacio de Gobierno señaló que el número de médicos destacados “obedece a necesidades operativas” y que su equipo atiende, en promedio, a 800 personas al mes, incluyendo personal policial y visitantes. Sin embargo, no precisaron si esas atenciones corresponden a especialidades críticas.

La presidenta Boluarte cuenta con un médico de cabecera y un doctor ocupacional para el personal de Palacio. El contraste es evidente: mientras un reducido grupo de funcionarios recibe atención inmediata, miles de policías en actividad, retirados y sus familias deben esperar hasta 2026 por una cita médica en el hospital que debería velar por su salud.

