Indecopi declara ilegal cobro de Sunedu para reconocer títulos extranjeros

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi —a través de la Resolución 0257-2026/SEL-INDECOPI— declaró ilegal el cobro que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) venía exigiendo para el reconocimiento de grados y títulos obtenidos en el extranjero.

La Sala confirmó la decisión de primera instancia que declaró ilegal el cobro de S/ 1,188.50 que la Sunedu exigía para este trámite.

¿POR QUÉ SE DECLARÓ ILEGAL EL COBRO?

El Indecopi concluyó que la Sunedu no logró acreditar dos puntos clave:

Que el monto haya sido determinado conforme a la metodología obligatoria de costos aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Que el precio responda al costo real que la ejecución del procedimiento genera para la entidad, incluyendo las horas de trabajo del personal involucrado y la cantidad de solicitudes recibidas.

¿QUÉ PASARÁ CON EL COBRO?

La Sunedu deberá inaplicar este cobro con efectos generales en favor de todos los ciudadanos afectados por su imposición. El mandato entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la resolución en el diario oficial El Peruano.

Asimismo, el Indecopi precisó que esta decisión no implica el reconocimiento automático de los grados o títulos obtenidos en el extranjero, ni el otorgamiento de registro o autorización alguna. Se trata, únicamente, de la eliminación de un cobro considerado ilegal.

Cabe precisar que el procedimiento de reconocimiento de grados y títulos obtenidos en el extranjero permite que la Sunedu evalúe la eficacia oficial en el Perú de estudios realizados fuera del país, conforme a la normativa aplicable. Los interesados podrán seguir solicitando este reconocimiento, sin que se les aplique el cobro declarado ilegal una vez que el mandato de inaplicación entre en vigencia.

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