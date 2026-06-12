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Sunedu rechaza comentarios de Balcázar: “pretende reemplazar criterios por decisiones políticas”

Política
Sunedu rechaza comentarios de Balcázar: “pretende reemplazar criterios por decisiones políticas”
Agustín Sosa
Agustín Sosa
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La Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), ante las declaraciones del presidente de transición del Perú, José María Balcázar, donde señala que la institución “no funciona en realidad” y que, al mismo tiempo, ha sufrido un cambio en su Consejo Directivo, contestó que tomará acciones para defender el organismo.

“La Sunedu no fue creada para favorecer universidades ni grupos de poder. Su mandato es garantizar que todas las universidades existentes y las nuevas cumplan las condiciones básicas de calidad”, se lee en el pronunciamiento publicado por la institución en sus cuentas oficiales.

Comunicado de la Sunedu. Foto: difusión

Para la Sunedu, José María Balcázar habrí confirmado sus tentativas de querer “tomar” la institución  tras insinuar que el organismo no tiene “prácticamente trascendencia en el ámbito universitario, palabras que dijo en una entrevista para el medio Exitosa.

Sin embargo, en este contexto también hubo otros cambios. La actual ministra de educación, María Cuadros Espinoza, removió al titular de la Sunedu, Vicente Espinoza Santillán, junto a su Consejo Directivo, por el cumplimiento de su periodo. Esta decisión fue tomada como poco ética para el organismo.

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